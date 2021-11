El Govern valencià del PP no va comptar els morts en llista d’espera del sistema de dependència dels quals ara demana dades

La gestió de les ajudes a persones dependents va ser una de les grans taques en el Govern del PP de la Comunitat Valenciana. Les associacions de familiars i dependents van denunciar que en quatre anys, entre el 2012 i el 2015, van morir 10.000 persones sense rebre la prestació i que l’executiu va mantindre 13.000 expedients paralitzats per no poder gestionar les ajudes.

Les xifres són estimacions d’entitats, perquè durant la seua etapa al capdavant de la Generalitat Valenciana el PP no va crear un registre oficial de morts en la llista d’espera del sistema de dependència. Segons indica l’executiu autonòmic no hi ha dades oficials sobre les persones que van morir a l’espera del reconeixement legal fins al 2015, any en què es va produir el canvi de signe polític en les Corts Valencianes i el Pacte del Botànic va passar a governar, malgrat que el sistema d’atenció a la dependència està reconegut per llei des de l’1 de gener del 2007. Així ho recull una resposta parlamentària de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives davant una pregunta del PP, que reclama les dades de morts des del 2010, any en què encara governava la comunitat autònoma.

Durant l’última legislatura del PP en el Govern els càlculs de morts a l’espera del reconeixement procedeixen de col·lectius al marge de l’Administració pública. L’estudi anual de l’Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials va situar la Comunitat Valenciana com la pitjor a gestionar aquestes prestacions el 2014. El mateix any, l’Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents de la Comunitat Valenciana (Aerte), la patronal del sector, va denunciar que la Generalitat Valenciana triplicava els terminis de pagament de les ajudes. El Govern autonòmic va arribar a tindre 13.000 expedients paralitzats, segons va denunciar el sector assistencial, que va recalcar que en la batalla de recursos judicials el 95% de les sentències van ser a favor dels ciutadans demandants.

Segons les dades del Govern del Pacte del Botànic, format pel PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, el 2015 van morir 6.573 persones en llista d’espera per a aquestes ajudes. Els anys successius, la xifra de morts es manté al voltant de 5.500 anuals, i sumen prop de 35.000 en els últims sis anys. A l’octubre del 2021, data de redacció del document, han mort 2.272 persones sense reconeixement legal previ.

Les deficiències en el sistema d’atenció són una constant en l’Estat espanyol i les associacions de dependents i professionals del sector reclamen més mitjans i celeritat a tramitar les ajudes, sovint indispensables per a garantir una atenció correcta a les persones. La quarta autonomia més poblada és la quarta comunitat espanyola amb més persones que han mort en les llistes d’espera, després de Catalunya, Andalusia i Madrid.

Des de juliol del 2015 s’han incorporat 145.523 persones al sistema d’atenció valencià. Segons la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el mes passat es van tramitar 2.959 de les 3.244 sol·licituds rebudes. Actualment el sistema de dependència atén 118.830 persones en serveis residencials, centres de dia o a través de prestacions econòmiques per cuidador de l’entorn familiar.