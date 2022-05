Huit projectes de 24.000 habitatges en la costa valenciana, a un any de caducar arran de la legalització del pla de protecció del litoral

La secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va legalitzar a principis de maig amb dues sentències quasi idèntiques el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) de la Comunitat Valenciana, anul·lat prèviament pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El Pativel identifica i aplica un règim de conservació activa a quasi 7.500 hectàrees dins de la franja de 1.000 metres del litoral, mesurats des de la vora de la mar, regula els usos i les activitats que s’hi poden implantar, i que tenen com a objectiu més important contribuir a qualificar el litoral no edificat, l’espai ja construït i l’oferta turística i recreativa del territori.

Segons han informat fonts de la Conselleria de Política Territorial, dels sectors desclassificats pel Pativel, tenien programa aprovat huit: Torreblanca Golf, Sant Gregori Golf (Borriana), la platja del Puig, la Vega de Cullera, el Brosquil, el Mareny de Tavernes, Rafalcaid a Gandia i Cala Mosca a Oriola.

Aquests sectors es denominen transitoris, ja que tenen cinc anys per a començar les obres d’urbanització des de la data d’aprovació del Pativel (maig del 2018), per la qual cosa no es podran executar si les faenes no arranquen abans de maig del 2023.

Els huit plans sumen una superfície total de 7,9 milions de metres quadrats i implicarien la construcció de 24.000 habitatges. Entre els projectes destaca el pla d’actuació integrat (PAI) Sant Gregori Golf, que preveu el desenvolupament de 2,5 milions de metres quadrats de sòl, amb uns 6.000 habitatges i un camp de joc de 18 clots.

El projecte Golf-Mar del Puig implica la construcció de 6.225 habitatges i un camp de golf de 18 clots darrere de la primera línia de costa en una superfície de 2,5 milions de metres quadrats.

En el cas d’Oriola, es tracta d’un projecte polèmic, perquè se situa en l’únic quilòmetre de platja verge que queda en el seu litoral i suposaria la construcció de 1.500 habitatges en Cala Mosca en un pla que ocuparia 456.000 metres quadrats del litoral.