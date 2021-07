Oriola frena el pla urbanístic per a construir 2.000 habitatges en la seua última platja verge

L’Ajuntament d’Oriola frena temporalment la tramitació del pla urbanístic que permetrà a una promotora construir més de 2.000 habitatges en els últims quilòmetres de platja verge del municipi. La votació dilluns en la comissió d’Urbanisme prèvia al ple no ha donat cap vot favorable, ni de l’equip de govern de PP i Ciutadans, que va proposar la iniciativa, ni de l’oposició. La modificació del pla urbanístic, encallada des de fa anys i que ha provocat un fort conflicte polític i veïnal, no es debatrà en el ple municipal de dijous.

Encara que els responsables d’Urbanisme al·leguen que el projecte només requereix modificacions puntuals per adaptar-se a informes preceptius, els grups socialista i Cambiemos Orihuela celebren la paralització temporal. Cambiemos Orihuela, la marca municipal d’Unides Podem en aquest municipi del Baix Segura, va remetre la setmana passada un escrit a la Fiscalia en què recull possibles irregularitats en el projecte, com ara informes desfavorables o tràmits que encara no ha superat. “La proposta continua tenint deficiències i informes desfavorables, no té l’informe preceptiu de la Direcció General de Medi Ambient Natural i Avaluació Ambiental ni l’informe preceptiu per l’àrea d’Hisenda ni tècnics sobre l’adequació a les exigències de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa. Aquestes presses no s’entenen sense atendre les pressions constants del promotor a les institucions per a aconseguir l’aprovació d’aquesta aberració”, denunciava el regidor Javi Gracia, de la marca municipalista morada.

Diputats de la comissió d’Infraestructures, en què es tramitava una proposició no de llei que busca paralitzar-ho, van denunciar haver rebut amenaces per part dels advocats de la promotora. La firma d’advocats que representa la mercantil Playa Salvaje, que projecta una urbanització en el municipi del Baix Segura, ha enviat uns quants escrits als parlamentaris en què defensa el seu projecte, rebutja la proposició parlamentària i fins i tot adverteix de les conseqüències legals de la paralització dels tràmits, així com els insta a votar per altres propostes més favorables als seus interessos.

En la comissió de dilluns, el portaveu de Cambiemos, Carlos Bernabé, apuntava que “s’evidencien presses injustificades en la tramitació, informes bolcats en l’expedient a penes 15 minuts abans de la comissió informativa, així com antecedents més que dubtosos en la proposta d’acord formulada per l’àrea d’Urbanisme”. El regidor adverteix d’errades de càlcul per part de la promotora, com en el de nombre d’habitants, els tributs i la demanda de recursos municipals i alerta de la probabilitat de no sols “col·lapsar més encara Orihuela Costa, sinó tot el territori” amb el projecte a Cala Mosca. “Políticament, econòmicament i mediambientalment, aquest projecte de més de 2.000 habitatges en l’última platja verge d’Oriola és una aberració, és violència urbanística i continuarem oposant-nos-hi per totes les vies”, insisteix la formació.