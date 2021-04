El PP, que va votar a favor que Rita Barberá deixara el Senat per la seua imputació en el cas Taula, critica ara que no se la nomene alcaldessa honorífica

El 15 de setembre de 2016 les Corts Valencianes van aprovar per unanimitat, inclosos els diputats del Partit Popular, una resolució per mitjà de la qual exigien a Rita Barberá que renunciara a l’acta de senadora autonòmica “per salvaguardar la dignitat de la representació dels valencians”.

La decisió en el parlament autonòmic es prenia després que el Tribunal Suprem imputara l’exalcaldessa valenciana –va declarar el dilluns 21 de novembre i va negar les acusacions– pel presumpte ‘barrufeig’ en el grup municipal que ella dirigia (en el conegut com a cas Taula) i que Barberá decidira donar-se de baixa en el PP –tenia el carnet número 3 del partit– però mantindre l’acta de senadora.

Fins aquell moment, tant des de la seu central del carrer de Génova a Madrid com des del Govern, amb Rajoy al capdavant, es van mostrar en tot moment molt durs amb la senadora i no van dubtar a reclamar-li l’acta, mentre que la número dos del PPCV, Eva Ortiz, apuntava que ella, en la situació de Barberá, se n’hauria anat a casa. En aquest mateix sentit es va expressar la líder dels populars valencians, Isabel Bonig, que va apuntar que l’exalcaldessa “mereixia una eixida digna” motiu pel qual hauria sigut “molt millor” que abandonara el Senat.

L’endemà passat de declarar davant el Suprem, el 23 de novembre de 2016, la que va ser durant 24 anys alcaldessa de València va morir a Madrid.

Cinc anys més tard, la presidenta del Partit Popular de la ciutat de València i portaveu del grup municipal popular, María José Catalá, va anunciar que proposaria en la Junta de Portaveus de l’Ajuntament el nomenament de Rita Barberá com a alcaldessa honorària de la ciutat.

El Comité Executiu Local del PP va aprovar per unanimitat aquesta proposta, que es fa just en el 30 aniversari de la presa de possessió de Barberá com a alcaldessa de València. “Són un any i un moment perfectes perquè l’Ajuntament li done aquesta màxima distinció a qui va ser la nostra alcaldessa durant 24 anys”, va dir Catalá.

Tant ella com la seua número dos a l’Ajuntament, María José Ferrer San Segundo, formaven part del grup parlamentari de les Corts Valencianes que va votar a favor de la petició de renúncia de l’acta de Barberá com a senadora. De fet, va ser Ferrer qui va intervindre en la sessió en nom del PP.

La proposta es debatrà finalment en la pròxima comissió de cultura de l’Ajuntament que se celebrarà la tercera setmana de maig, encara que tant l’alcalde de València, Joan Ribó, com la vicealcaldessa, Sandra Gómez, van descartar donar suport al nomenament de Barberá com a alcaldessa honorífica.

Ribó ha comentat que l’exalcaldessa “fa menys de sis anys que va morir, fa molt poc de temps. Per a una alcaldia honorària d’aquesta mena s’ha de deixar passar el temps i el reglament diu entre altres coses que no ha de generar problemes, que n’hi ha, com tots sabeu, i el pas del temps ajuda a netejar les coses i les normalitza”.

El primer edil ha afegit: “Els honors i les distincions no es poden utilitzar per a problemes interns que té el PP, on hi ha un home que es diu Paco Camps que es vol presentar com a candidat, que ni em sembla bé ni em sembla malament, però els honors i les distincions no es poden usar en batalles internes de cap partit”.

La vicealcaldessa Sandra Gómez ha comentat: “És una hipocresia que fa uns anys el PP demanara l’expulsió de Barberá i ara voler que se li rendisquen honors. Si ells mateixos no s’aclareixen, és difícil que demanen a tota la societat valenciana, que és el que representa l’Ajuntament, que ens aclarim”.

Gómez també ha demanat a Catalá que deixe el consistori “al marge de les seues lluites internes amb Paco Camps pel PP de la ciutat de València” i ha afirmat que “si té alguna inseguretat sobre si serà candidata l’any 2023, és un problema que haurà d’arreglar en el si del seu partit”.

La portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha advertit que el PP mantindrà la seua proposta de nomenar Rita Barberá alcaldessa honorària, perquè enguany es compleixen 30 anys de la seua arribada a l’alcaldia. La proposta la va fer la portaveu del PP el dilluns 26 d’abril per escrit responent a la petició feta pel Govern de Ribó i hui havia de tractar-se en la Junta de Portaveus, encara que finalment no s’ha fet i es tractarà en la pròxima comissió de cultura.

Catalá ha demanat al govern de Compromís i PSPV que recapacite. “Si els seus arguments per a desestimar la nostra proposta són dir que fa molt poc que va morir és una excusa que no se sosté, ja que l’any passat, recentment mort el regidor d’Hisenda, el socialista Ramón Vilar, se’l va nomenar regidor honorari. Tota la corporació ho vam decidir i el PP va estar on havia d’estar. Vam secundar la proposta i vam estar a l’altura de les circumstàncies. Per això em sembla una miopia institucional i una baixesa política no acceptar aquesta proposta”, ha afegit.

Per a Ribó, no obstant això, no són situacions comparables pel rang més alt d’un alcalde, sobretot tenint en compte que la figura d’alcalde honorífic no s’ha concedit fins ara a cap altre alcalde o alcaldessa de la ciutat.

La portaveu del PP ha anunciat que a través d’una moció en el ple més pròxim al fet que es complisquen els 30 anys d’accés a l’alcaldia de Rita Barberá presentarà una moció perquè una infraestructura important de la ciutat porte el nom de Rita Barberá.