Tot a punt per al Festival d’elDiario.es a València, la celebració del periodisme independent

La redacció d’elDiario.es compleix 10 anys de periodisme malgrat tot. I ho celebrem amb un gran esdeveniment dedicat al periodisme independent, una trobada ciutadana que arranca dijous 22 de setembre a València.

Tres dies de debats, concerts, entrevistes i monòlegs en què reunirem gairebé 50 personalitats i artistes nacionals i internacionals de primer nivell. Noam Chomsky, Jane Goodall, Elsa Punset, Yolanda Díaz i José Luis Rodríguez Zapatero són algunes de les personalitats que participen en aquest esdeveniment.

També hi haurà espectacles, teatre i múltiples activitats culturals pensades per a tots els públics. Totes les activitats seran gratuïtes i tindran la plaça de l’Ajuntament i el Palau de les Comunicacions de València com a escenaris principals. A més seran retransmeses en directe per streaming en el web d’elDiario.es.

La jornada del dijous 22 comença a la vesprada amb una taula dedicada al periodisme. En aquesta, Katherine Viner (directora de The Guardian), Maurizio Molinari (director de La Repubblica), María O’Donnell (locutora i directora en Play FM) i el mateix Ignacio Escolar conversaran amb la sotsdirectora d’elDiario.es María Ramírez sobre els principals reptes del periodisme hui dia.

Aquest mateix dia, celebrarem un col·loqui centrat en el número especial aniversari de la nostra revista. Escriptors i escriptores de la talla de Belén Gopegui, Isaac Rosa, Gabriela Wiener i Paco Cerdà parlaran dels relats que s’inclouen en aquest número i que retraten, des de la ficció, alguns dels reptes més inquietants dels nostres dies.

Entre les personalitats internacionals que s’uneixen al nostre Festival estan l’etòloga Jane Goodall, cèlebre per la seua defensa dels primats, i el lingüista i filòsof Noam Chomsky, un dels pensadors més citats del nostre temps, que es connectaran per videotelefonada per aportar la seua anàlisi i la seua mirada experta mirant el futur.

La ciència és un altre dels grans eixos informatius d’elDiario.es i sobre aquesta i la seua importància conversarem amb la viròloga Margarita del Val, investigadora del CSIC, i María Blasco, directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques. Elsa Punset, una de les divulgadores més conegudes del nostre país, ens portarà una xarrada carregada d’optimisme intel·ligent.

Des dels EUA, ens visita l’assagista Mikki Kendall, que s’unirà a una conversa sobre la quarta onada feminista en el món amb l’argentina Luciana Peker , la secretària d’Igualtat, Ángela Rodríguez, Laura Baena i Ley Dj.

Durant les tres jornades del Festival, personalitats polítiques passaran per l’escenari de la plaça de l’Ajuntament de València per conversar sobre diferents qüestions d’actualitat. El dijous 22, l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau dialogarà amb l’alcalde de València Joan Ribó sobre estratègies per a fer les nostres ciutats més verdes i habitables.

El divendres 23 és el torn del president de la Generalitat, Ximo Puig, que amb l’exministre d’Exteriors José Manuel García-Margallo i la politòloga Carmen Lumbierres, parlaran dels reptes del model territorial espanyol.

En la jornada del dissabte 24 ens acompanyaran la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que conversarà amb l’ex-vicepresident de Bolívia Álvaro García Linera. L’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero xarrarà amb la catedràtica d’història M. Ángeles Egido.

Les converses estaran moderades per periodistes d’elDiario.es i comptarem també amb algunes de les signatures d’opinió més rellevants del periòdic.

Concerts i espectacles

Tant per l’escenari principal de la plaça de l’Ajuntament com pel Palau de Comunicacions de València desfilaran també personalitats del món de la cultura i l’espectacle. Els diferents actes estaran presentats per Maria Juan, còmica valenciana que serà la mestra de cerimònies del nostre festival.

El Gran Wyoming i el mestre paeller Rafa Vidal ocuparan la plaça el divendres 23 per a conversar mentre s’arromanguen als fogons. Aquesta vesprada, en l’escenari del Palau arriba el torn dels MIC, Monòlegs Inspiradors per al Canvi, de la mà de personalitats com l’escriptor i guionista Bob Pop, el divulgador José Luis de Vicente i l’activista antiracista Moha Gerehou i la ja esmentada Elsa Punset.

La música no pot faltar en qualsevol celebració, i en la nostra sonarà en gran. El divendres 23 a la nit, Kiko Veneno i Ariel Rot portaran a la plaça de l’Ajuntament de València la seua gira ‘Un país para escucharlo’, un concert totalment gratuït en què hi haurà a més actuacions sorpresa que no et pots perdre.

El fermall final a la nit del dijous 22 el posarà en la plaça la reconeguda DJ valenciana Ley DJ: música electrònica i indie per a posar a ballar a tots els assistents.

El toc disbauxat arribarà amb l’espectacle de la revista satírica Mongòlia. El divendres 23, els còmics Dario Adanti i Silvia Sparks desplegaran altes dosis d’humor àcid sobre l’escenari del Palau.

També tindrem l’oportunitat de veure com es fa el programa de Carne Cruda amb el seu director, Javier Gallego, i Juanlu Sánchez, autor del pòdcast d’elDiario.es ‘Un tema al día’. Junts, ens ensenyaran com fer un pòdcast en viu.

El dissabte a la nit, el Teatre Principal de València acollirà per primera vegada ‘Diario Vivo’, un format que puja els periodistes d’elDiario.es a l’escenari perquè narren les seues experiències en primera persona. Aquesta serà l’única activitat de tot el festival que requereix entrada de pagament que es pot adquirir ja ací.

Microteatre, curiositats i reciclatge

Durant els tres dies, al costat de l’escenari principal de la plaça de l’Ajuntament hi haurà una zona gastro amb barres i food trucks per a agafar forces i no perdre’s res del Festival. A més, hi haurà diferents envelats amb activitats per a tots els públics.

En el marc de les propostes per a tota la família, el taller de joc i reciclatge d’Arquilecturas s’enfoca a reduir els residus que es llancen al fem cada dia, així com en el reciclatge dels que es rebutgen.

També per a xiquets i xiquetes és ‘Fake Xou’, el taller de miniperiodistes amb ajuda d’actors monitors que recrea una fira de curiositats del principi del segle XX per tractar la importància del pensament crític, de la veracitat i el rigor de la informació.

La mobilitat sostenible és una altra de les temàtiques que es tracta en la zona d’activitats familiars i en què xiquets i xiquetes podran aproximar-se d’una manera pràctica a un dels aspectes més destacats del present i del futur de les ciutats.

Un altre dels espais del Festival estarà dedicat a la sensibilització social a través d’una sèrie d’activitats que organitza la Fundació Anesvad.

Consulta tots els detalls del programa ací.