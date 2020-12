La Udef vincula la construcció de la comissaria de Xirivella, encarregada per Juan Cotino, amb la caixa b del PP

La Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional (Udef) ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional que instrueix la causa sobre els papers de Bárcenas i la caixa b del Partit Popular (l'encarregat era fins a la setmana passada el magistrat José de la Mata, que ha sol·licitat plaça en l'Agència de la Unió Europea per a la Cooperació Judicial Penal Eurojust, amb seu a la Haia) noves diligències per a investigar diversos contractes per valor de més de 600 milions d'euros que van signar diversos ministres del segon Govern de José María Aznar amb el constructor Alfonso García Pozuelo, un dels donants del PP entre 2002 i 2004.

Entre els 23 contractes públics adjudicats a Pozuelo -condemnat en 2018 en la primera sentència del cas Gürtel- es troba la construcció de la comissaria de la Policia Nacional a Xirivella, un encàrrec del llavors director general de la Policia, l'exconseller i expresident de les Corts Juan Cotino, segons ha informat À Punt.

🚨 EXCLUSIVA | Un informe de la UDEF sospita que la construcció de la comissaria de Xirivella, quan Cotino era director general de Policia, podria estar vinculada amb la caixa B del PP.https://t.co/MhDQdl76uQ — À Punt NTC (@apuntnoticies) 1 de diciembre de 2020

La investigació de la Udef es refereix a contractacions en els ministeris de Foment, Interior, Defensa, Educació i Medi Ambient, entre altres organismes com les confederacions hidrogràfiques del Tajo o del Guadalquivir, Renfe, Turespaña, l'Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), l'Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Aena o Adif.

Cotino va morir el mes d'abril passat als 70 anys d'edat a causa de la COVID-19. L'exdirigente popular s'havia assegut pocs dies abans en el banc dels acusats per les irregularitats en les contractacions amb motiu de la visita del papa Benet XVI a València al juliol de 2006, una causa la sentència de la qual es va conéixer la setmana passada.