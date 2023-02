L’Ajuntament de València proposa una modificació urbanística i un trasllat d’edificabilitat per evitar el macrohotel de la Saïdia

L’Ajuntament de València ha proposat a l’associació de veïns i veïnes de la Saïdia una modificació urbanística i un trasllat d’edificabilitat per evitar el macrohotel que una empresa privada vol construir al pati interior d’una illa de cases del carrer de la Guatla i que té el rebuig del veïnat de la zona. L’alcalde, Joan Ribó, els vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo, i la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, han mantingut aquest divendres una reunió amb representants de l’associació de veïns i veïnes per traslladar-los la proposta. L’alcalde, Joan Ribó, ha afirmat que “és una bona solució perquè no perjudica ningú i allibera el veïnat del problema que hi havia”.

L’alcalde ha assegurat que “la contraproposta planteja dos grans elements que havien estat una gran reivindicació seua. La primera és traslladar i fragmentar esta macroresidència de manera que ja no podrà fer-se i es trasllada l’edificabilitat a un altre carrer mitjançant una modificació urbanística”. A més, segons Ribó, “la proposta hi planteja que l’àrea dintre de l’illa de cases siga una zona enjardinada, un jardí, i que l’altra part siga per a servicis que, en el futur, puguen ser dotacions per a un barri que té una baixa dotació”.

Joan Ribó considera que “estos elements són molt importants i solucionen els problemes. Els veïns ens han plantejat la possibilitat de mantindre les naus i els hem dit que, de moment, cap instància ens ha parlat de la necessitat de protegir-les i, en principi, pensàvem que hi havia dificultats a este respecte”.

Per la seua banda, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, creu que la proposta plantejada pel consistori “impedix que un projecte com un macrohotel s’instal·le en una zona que no deixa d’assemblar-se a un pati interior d’illa de cases, amb els conflictes i els sorolls que podria ocasionar i, per tant, amb una pertorbació de la convivència. Ha estat la lluita de l’associació de veïns i veïnes durant tot este temps i la solució que hui hem posat damunt la taula talla de soca-rel eixe problema”.

La regidora de Desenvolupament Urbà ha explicat que “fem una unitat funcional, i traslladem a una altra parcel·la la major part de l’edificabilitat a la qual tenen dret els propietaris, la qual cosa disgrega i trosseja l’edificabilitat, que estava concentrada en l’illa interior de Guatla. El que estem impedint, per tant, és que en eixe punt o en un altre punt de la ciutat s’hi puga desenvolupar un projecte de les mateixes característiques. I generem quatre parcel·les edificables, independents i solament residencials. S’hi generen nous espais verds en un lloc on el document de directrius de qualitat urbana assenyalava com necessitada d’espais verds i servicis públics i, no només estem impedint que es construïsca un macrohotel, sinó que, a més, estem generant noves zones verdes i servicis públics”.

Gómez ha subratllat que, a més, “és una solució que tampoc no genera un greu desequilibri econòmic a l’Ajuntament perquè es mantenen tots els drets de la propietat, i simplement s’hi traslladen. I, per tant, sincerament, crec que és la millor solució al problema que arrosseguem des de fa temps”.

Per la seua banda, Daniel Calabuig, soci de l’associació de veïns i veïnes de Sant Antoni-la Saïdia, ha afirmat a l’eixida de la trobada que la proposta municipal “és, en la part de la construcció de l’hotel, una bona notícia per a nosaltres per la lluita que mantenim contra el macrohotel, però d’altra, nosaltres volem mantindre les naus interiors de l’illa de cases i tindre en l’interior les dotacions públiques i ens diuen que això no és possible perquè cal traslladar l’espai que hi havia previst per a jardins i, si estan les naus, no caben”.

Calabuig ha afegit que els representants municipals els han assegurat que “és un procés urbanístic que durarà temps i que hi haurà possibilitat d’al·legacions i, per tant, ho hem de pensar i sospesar per vore si hi ha espai per a eixos jardins o si s’hi podrien plantejar d’alguna altra manera. Nosaltres seguim amb la idea de mantindre les naus i protegir-les”.