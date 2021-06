Ximo Ferrandis deixa la subdirecció d'informatius d'À Punt

El fins ara subdirector d'informatius de la radiotelevisió valenciana À Punt, Ximo Ferrandis, ha comunicat aquest dilluns a la plantilla que deixa el càrrec per emprendre "un nou projecte". Ferrandis, que va participar en la posada en marxa de la nova cadena pública, ocupava el seu lloc des de 2017 i ha participat, per tant, en l'organització dels informatius en aquests primers anys de marxa d'À Punt Mèdia.

Procedent del periodisme escrit, ha desenvolupat la major part de la seua carrera en el diari El País i ha sigut president de la Unió de Periodistes Valencians. En la seua carta de comiat a la redacció d'À Punt Mèdia ha destacat les cobertures per part d'À Punt de "processos electorals (cinc en un any), catàstrofes naturals, operacions contra la corrupció, canvis de govern, victòries esportives i, sobretot, una pandèmia de la qual no hi havia precedents".

Després d'assegurar als integrants de la redacció d'À Punt que ha sigut un plaer formar part d'ella, Ferrandis els ha convidat a no defallir, ja que "un país sense mitjans públics segurament ni és país ni és res".