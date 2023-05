Joan Ribó sobre los ultras que insultaron a Vinicius: “Todos sabemos quiénes son y el club sabe que deberían estar fuera”

Las diferentes autoridades políticas valencianas se han pronunciado este miércoles sobre la polémica en torno al partido del Valencia CF contra el Real Madrid, en el que un grupo ultra profirió insultos racistas contra Vinicius antes del partido, cuando llegó el autobús del equipo merengue a Mestalla, y durante el partido, especialmente en la segunda parte. La repercusión del caso se incrementó cuando después del partido, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que “todo el estadio”, había entonado cánticos racistas, si bien este martes rectificó y dijo que se refería a “un grupo”, por lo que pidió disculpas por haber generalizado. Por estos incidentes, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado al Valencia CF con el cierre de la grada de animación durante cinco partidos.

Al respeto, el alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado que “contra el racismo tenemos que adoptar una postura unívoca de tolerancia cero”. El alcalde centró el tiro y señaló a los afines a la antigua peña ultra Yomus: “Es evidente que el que pasó dentro y fuera de Mestalla no es cosa de toda la afición sino de un grupo muy reducido de personas que todos sabemos quiénes son, que el club sabe quiénes son y que tendrían que estar fuera del estadio desde hace mucho de tiempo. Por eso hacemos una petición muy clara al Valencia CF para que actúen de una vez por todas contra estas personas que están manchando la imagen de València”.

Ribó ha añadido que “dicho esto, hay que evidenciar que el racismo no es una cosa de aquí” y ha explicado que percibe “cierta idea centralista en esta toma de decisiones y en toda esta polémica, porque problemas de este tipo hay en todos los campos y todas las ciudades y la justicia tiene que ser justa y proporcional, aquí, en el resto de ciudades y, por supuesto, también en Madrid, para erradicar el racismo en todos los lugares, no solo en València, si de verdad el problema es el racismo”. En ese caso, “no se puede actuar de una forma aquí y de otra allá” y además “no se puede pretender una sanción ejemplar cuando pasa en València y mirar a otro lado cuando pasa, como hace nada, en Madrid”, en alusión a los cánticos homófobos que una parte del estadio Santiago Bernabeu entonó contra el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, puesto que en ambos casos se trataría de delitos de odio.

“El centralismo, en el deporte, como en tantos otros ámbitos, es injusto y perjudicial para todos, también es malo para Madrid, que nadie se engañe. Y ese centralismo también lo tenemos que denunciar y combatir, como hacemos constantemente desde Compromís en cuanto a la financiación, en los trenes de cercanías, a inversiones o, ahora, al deporte. Y hacemos un llamamiento claro y contundente para este domingo. Quien no quiera racismo ni centralismo, que no vote partidos centralistas ni racistas”, ha finalizado Ribó.

La vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, ha expresado este miércoles expresó su indignación “contra los racistas, contra las personas que insultaron en el Mestalla y que han generado tanto daño a la imagen de la ciudad de València”.

Gómez ha afirmado que “València no es racista, Mestalla no es racista, la afición del Valencia no es racista” y ha dicho que “hay una campaña injusta de desprestigio” a la ciudad y que es “un relato iniciado desde Madrid” que daña la “imagen y la reputación” del municipio. “València va a acoger los Gay Games, somos una ciudad abierta, plural y diversa, que fomenta los valores del respeto”, ha afirmado.

La portavoz del PP de València, María José Catalá, ha comentado que los que insultaron a Vinicius “no representan a la afición del Valencia CF”. Catalá ha puesto de relieve “la contundencia que ha tenido el Valencia CF con los aficionados que profirieron insultos racistas es ha sido ejemplar, pero Mestalla no es racista ni lo ha sido, y que un grupo de personas insultaran tiene que ser reprobable”.

La popular ha asegurado que se ha hecho “una lectura desproporcionada e injusta con una afición que es tolerante, abierta y que siempre ha respetado al adversario”.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, considera que ni la sociedad española ni la valenciana son racistas, aunque “sí se den actitudes de este tipo que hay que combatir”. Y la forma de luchar contra el racismo “es crear una gran alianza que combata sus diferentes formas”. Para ello, argumenta el President,“ hay que actuar seriamente, y no a golpes que, en ocasiones, pueden ser injustos”.

El presidente del PPCV y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lamentado que se esté “estigmatizando” a la afición de Mestalla por los insultos a Vinicius y ha rechazado “cualquier calificativo de racista a un pueblo, ciudad o comunidad”.

Así se ha manifestado el candidato en una rueda de prensa este miércoles, donde ha señalado que “cualquier brote o sombra de comportamiento o expresión racista tiene que venir acompañada de la reacción absoluta de la sociedad y representantes”.

En este sentido, igualmente ha mostrado una “doble condena” a cualquier comportamiento racista “sin rebaja de ningún tipo” igualmente su “condena a cualquier estigmatización de la sociedad valenciana y del conjunto de los valencianistas”, que ha calificado de “reacción absolutamente desproporcionada”.