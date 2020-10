La socialista María Chivite, presidenta de Navarra, ha conversado de casa a casa con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar sobre la situación de la pandemia en la comunidad foral, donde se ha registrado ya el número de ingresos hospitalarios más altos desde el mes de mayo.

María Chivite, presidenta de Navarra: "De producirse una tercera ola, no tendrá nada que ver con esta ni con la anterior"

Saber más

Chivite Sobre ha asegurado que esta semana "es clave" para ver la evolución de la pandemia y ha añadido que confía en que se vayan conteniendo los datos y doblegando la curva. Además, ha insistido en que no cree que la situación en la Comunidad Foral sea comparable a la que se está dando en Madrid y ha lamentado que se esté poniendo a ambas regiones en el "mismo plano". "Los datos no tienen nada que ver", ha asegurado. La socialista ha reclamado que se abandone "el debate político" en la crisis sanitaria y ha defendido que hay que "fijarse en los números, ver qué dicen los técnicos y ser prudentes en la toma de decisiones".

"Que el debate sea quién queda por encima de quién es equivocar cuál es nuestro problema", ha añadido en referencia al enfrentamiento que existe entre el Gobierno Central y la comunidad de Madrid.

"La presidenta de la comunidad de Madrid ha preferido externalizar la culpa"

VÍDEO | María Chivite: "La presidenta de Madrid no ha querido tomar una decisión complicada y ha preferido externalizar la culpa"

Para Chivite, la actitud de Ayuso refleja "el miedo a tomar decisiones complicadas". "Entiendo que la presidenta de Madrid no ha querido tomar una decisión complicada y ha preferido externalizar la culpa", ha asegurado, añadiendo que "hay que apostar por ser valientes y poner encima de la mesa que lo primero es tener salud, porque sin salud no habrá recuperación económica".

La presidenta de Navarra ha respaldado el sistema autonómico y ha asegurado que hay quienes "utilizan el coronavirus" para cuestionar este modelo. "En alemania funcionan con landers y no ha habido este problema", ha declarado, añadiendo que su experiencia de cogobernanza con el gobierno central ha sido positiva: "Yo no he sentido ni imposición ni abandono".

VÍDEO | María Chivite: "Quizá debería haber durado más el estado de alarma"

Preguntada sobre si cree que España se precipitó a la hora de levantar las restricciones, Chivite ha hecho una reflexión "a toro pasado": "Quizá debería haber durado algo más el estado de alarma", ha asegurado, añadiendo que hubo comunidades que pasaron de fase 2 al levantamiento total de las restricciones. Además, ha asegurado que quizá en Navarra habrían hecho más falta "más días de cero casos positivos" como se dio en otras regiones.

Aún así ha recordado que la situación que se vive en nuestro país depende de muchos factores y que "ningún experto puede dar una única explicación". "Tiene que ver con los hábitos sociales, los modelos de familia y que tenemos más contacto con la gente mayor que en otros países, pero hay factores que se nos escapan", ha señalado.

¿Cómo será la tercera ola?

Además, Chivite ha reflexionado sobre la actitud de los jóvenes y de los demás hacia ellos en esta pandemia. "Hemos fallado en que no hemos dado alternativas a los jóvenes", ha asegurado, señalando que "nuestra cultura tiene que ver con el ocio en los bares sin que se haya promocionado otro tipo" de ocio para ellos.

VÍDEO | María Chivite, sobre una posible tercera ola: "No tendrá nada que ver con esta ni con la anterior"

Sobre una posible tercera ola, Chivite ha asegurado que ya de la primera a la segunda "hemos aprendido muchísimo" por lo que confía en que de llegar una tercera "no tendría nada que ver con esta y la anterior". "Las tasas de letalidad han bajado", ha asegurado mientras reflexionaba sobre la posibilidad de que el virus se quede entre nosotros como "una especie de gripe para la que tendremos tratamientos preventivos y paliativos".