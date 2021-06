Esta es la razón por la que no es conveniente que llenes tu casa de plantas de interior

¿Si lleno mi piso de plantas respiraré un aire más limpio? Lo cierto es que no. Si lo que quieres es ventilar, resulta mucho más efectivo abrir las ventanas. Por mucho que la sabiduría popular repita que meter plantas en casa hará que respires un aire de mejor calidad, la ciencia ha demostrado que necesitarías convertir tu apartamento en una auténtica jungla urbana para notar el cambio.

Y sí, respirarías un aire más limpio. Pero también tendrías otros problemas: como el moho y las humedades en las paredes, el polvo o los ácaros. Aun así, el supuesto poder de las macetas de interior para limpiar el aire de casa es más que una creencia popular.

Hace unos años, la prensa se hizo eco (incluido eldiario.es) de un estudio realizado por la NASA, que explicaba cómo ciertas plantas de interior podían purificar el aire de nuestras viviendas; y yo misma escribí hace tres años una columna en otra revista sobre el hallazgo.

Parecía una buena noticia. Muy acorde, además, con los tiempos que corren, donde las plantas de interior hacen furor, y se han convertido en un auténtico fenómeno "atrapalikes" en redes sociales. El único problema es que los estudios recientes sobre la materia, y además, más exhaustivos –han comparado más escenarios y más datos– desmienten este supuesto poder purificador. Es más: afirman que esta supuesta capacidad de las plantas para limpiar el aire de tu casa resulta altamente improbable.

Comprar más plantas no mejorará el aire de tu casa

Entonces, ¿qué estaba mal en el primer estudio de la NASA? Realmente, nada. Fue uno de los primeros estudios en intentar confirmar la hipótesis; y se centró en la capacidad que poseen ciertas plantas de interior bastante comunes y fáciles de mantener vivas, como el poto o la planta de lengua de tigre, para retirar tres compuestos orgánicos volátiles (contaminantes) frecuentes en el aire que respiramos en las viviendas.

Los expertos de la NASA se centraron en estudiar esta habilidad en habitaciones muy pequeñas y totalmente selladas. Y obtuvieron buenos resultados: en estas condiciones controladas, las plantas limpian los compuestos tóxicos del aire.

El problema es que tu casa (ni la de nadie) no es un laboratorio pequeño y sellado. El aire que respiramos en nuestros salones es bastante más complejo. Y está sujeto a las entradas y salidas de corrientes, que meten o sacan nuevos compuestos. De hecho: abrir las ventanas es mucho más eficiente que llenar tu salón de plantas, concluyen los nuevos estudios.

Además se suma el problema del aumento de superficies para el polvo y los ácaros que suponen las hojas cuando no se limpian bien –a este respecto, aprende cuánto, cómo y por qué debes limpiar las hojas de tus plantas de interior.

Tendrías que convertir tu casa en una jungla urbana

La revisión realizada en 2019, publicada en la revista científica Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (y recogida en Nature), examina un total de 196 experimentos posteriores; incluidos algunos escenarios contemplados en el primer estudio de la NASA.

Y afirma que necesitarías meter entre 10 y 10.000 plantas (en función de la especie) por cada metro cuadrado de tu salón para obtener la misma ventilación que consigues de forma natural cuando abres las ventanas.

Mientras que las corrientes de aire (o los filtros de purificación que usamos en las viviendas y otros espacios cerrados) hacen un trabajo activo al mover el aire a través de ellos; tus plantas de interior resultan, sencillamente, demasiado pasivas.

Que no limpien el aire no significa que tener plantas en casa no tenga otros beneficios. Tus potos (y otras macetas) pueden aumentar tu productividad; una ventaja que conviene tener en cuenta en esta era de teletrabajo y ansiedad. También pueden mejorar tu ánimo. Y regulan la humedad del aire; además de ser bonitas.

¿Quieres respirar aire fresco? Abre la ventana. ¿Quieres meter un trozo de naturaleza en tu salón, y que te ayude a sentirte mejor? Cómprate una planta.

