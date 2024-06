Trucos para limpiar un colchón manchado y dejarlo como nuevo

Quizás no te lo hayas planteado así, pero pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. Los colchones que elegimos para descansar son una inversión importante del hogar que no suele hacerse a la ligera. Por eso, una vez hecho el desembolso es muy importante mantenerlos en buen estado y alargar su vida útil en buenas condiciones. La Asociación Española de la Cama (Asocama) señala que los colchones empiezan a perder calidad a partir de los diez años, cuando comienzan a deformarse y perder su forma original y ya no nos permiten descansar tan bien como antes.

Pero otra de las razones, apuntan, es su higiene: “Hay algo que es importante y es considerar el factor higiene. El colchón es un producto con el que se está en contacto muchas horas e incluso con un buen mantenimiento poco a poco, de manera muy lenta, se va deteriorando”.

Limpiar el colchón es importante para nuestro descanso, pero también para nuestra salud. Los ácaros que se van acumulando en su superficie, al igual que en la de almohadas o sofás pueden ser un foco de alergias o un factor que agudice otras patologías respiratorias o cutáneas. No podemos obviar la cantidad de sudor o restos de piel que se van adhiriendo noche tras noche en su superficie. Y quien tenga niños en casa también sabrá lo fácil que es que alguna que otra vez terminen manchados por un escape de orina nocturno.

No son las únicas manchas con las que luchar para que nuestro colchón luzca inmaculado. ¿Quién no ha sucumbido alguna vez a desayunar un fin de semana en la cama y no se le han derramado unas gotas de café? Y los que tienen mascotas tienen que mantener a raya también los inevitables pelos que sueltan perros o gatos.

Como una década de vida es mucho tiempo, para que nuestros colchones estén durante todo ese tiempo en las mejores condiciones posibles, podemos seguir una serie de recomendaciones:

En primer lugar, hay que saber que la higiene del colchón está vinculada directamente con su ventilación. Por lo que se recomienda airearlo todos los días con las ventanas abiertas y antes de hacer la cama al menos entre cinco y diez minutos. En caso de no hacerlo, es posible que empecemos a observar cómo aparecen manchas de moho —debido a la humedad— en nuestro equipo de descanso. Esto puede suceder bien porque en la habitación haya una baja temperatura o bien una mala circulación de aire. Tenemos que tener en cuenta que las manchas de humedad no están cubiertas por la garantía de las casas que venden colchones.

Además de la ventilación, es aconsejable cambiar las sábanas todas las semanas y, al mismo tiempo, sacudir bien las almohadas; así como utilizar un buen protector de colchón como barrera protectora. Los hay de muchos tipos y medidas.

Una vez al mes es recomendable también aspirar el colchón. De esta manera, evitaremos que se acumulen ácaros, bacterias y el polvo que se va depositando en el mismo por el uso.

Cada seis meses, con el cambio de temporada, es recomendable hacer una limpieza en profundidad y darle la vuelta al colchón. Muchos colchones tienen además cara de invierno y de verano, con características apropiadas para hacerlos más transpirables en cada una de esas estaciones.

Cómo limpiar el colchón en profundidad, paso a paso:

Limpiar las manchas más visible

Lo primero que haremos será limpiar las manchas más visibles. Para ello vamos a hacer una mezcla con tres cucharadas de detergente líquido y medio litro de agua fría. Con una esponja, cubriremos las manchas con la espuma que resulte de esta solución y frotaremos hasta que la mancha desaparezca, intentando mojar el colchón lo menos posible. Si se queda húmedo, lo secaremos rápidamente con un secador.

Eliminar ácaros y desinfectar

Seguidamente, pasaremos a eliminar los ácaros y desinfectar el colchón. Para ello vamos a tamizar un poco de bicarbonato, el suficiente como para poder esparcirlo por toda la superficie del colchón. Después, vamos a pulverizar agua oxigenada o vinagre sobre el colchón y lo dejaremos actuar durante al menos 45 minutos. Pasado ese tiempo, volveremos a rociar el líquido que hayamos escogido, pero nos iremos concentrando en las zonas que vayamos a frotar con la esponja hasta que completemos toda la superficie.

El bicarbonato irá poniéndose marrón a medida que frotamos, es señal de que se está adhiriendo al bicarbonato la suciedad. Una vez terminada la operación, hay que aspirar los restos que hayan quedado de bicarbonato. Si tienes la posibilidad, deja una hora al sol el colchón para que se seque del todo y si no puedes, sería recomendable secarlo con un secador para evitar humedades.

Malos olores

Si persisten los malos olores, una solución puede ser esparcir bicarbonato por la superficie y envolver el colchón con un plástico toda la noche para darle tiempo a que actúe. Una vez pasadas 12 horas, se aspira el bicarbonato y se rocía con desinfectante.

Manchas difíciles

Para las manchas más difíciles (de vómitos, orina o sudor) te recomendamos utilizar una solución de limón y agua, que es muy efectiva por el poder desinfectante del limón; el vinagre blanco o una pasta de agua tibia con bicarbonato. Si las manchas son de sangre, lo mejor es el agua oxigenada, que aplicaremos sobre la mancha con un trapo o con un algodón.

Como último as en la manga, podemos echar mano del amoniaco, que podemos encontrar en algunas presentaciones perfumado para camuflar (en parte) su fuerte olor. De todos modos, al igual que con el vinagre, una vez se haya evaporado desaparece totalmente y no deja ni rastro. Si optas por este producto probablemente será porque la mancha es muy persistente. No olvides cubrir tus manos y antebrazos con guantes y evita inhalar su olor mientras procedes a la limpieza.