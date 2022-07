Tres modelos de robot limpiacristales para revolucionar tus ventanas

Si en un principio nos sorprendieron los robots aspiradores de suelo, ahora no será menos los autómatas limpiacristales. En realidad vienen a ser robots aspiradores de suelo modificados, pues estos aparatos consiguen mantenerse desafiando a la gravedad y deslizándose por los cristales gracias a su potente sistema de succión, lo que les mantiene pegados al cristal.

Por otro lado, gracias a su amplio registro de sensores, son capaces de determinar la suciedad del cristal y diseñar un programa de limpieza así como un recorrido para hacerlo. Tienen además en el frente que interacciona con la superficie acristalada, una o dos bayetas de microfibra para secar el cristal previamente humedecido.

Funcionan sin cable, del mismo modo que los robots aspiradores, y con mando a distancia, pero como curiosidad llevan una correa de sujeción que va unida a la parte superior del cristal gracias a una ventosa. Esta correa actúa como cordón de seguridad cuando el robot termina su trabajo y se desengancha del cristal. O bien cuando este cae por algún problema en la continuidad de la succión.

En que debemos fijarnos antes de comprar un robot limpiacristales

Debemos prestar atención a la potencia de trabajo de l aparato, sobre todo expresada en metros cuadrados limpiados por minuto, ya que aparatos demasiado poco potentes pueden hacer que la limpieza se haga eterna y el consumo se dispare. También debemos prestar atención a que el software del aparato se pueda actualizar cada cierto tiempo, así como que tengan una buena interacción con la aplicación para móvil.

También cuentan factores como la autonomía de la batería, si es que el aparato es inalámbrico, o la inclusión de depósitos con detergente para mejorar la limpieza, cosa que no todos los dispositivos tienen. Si estamos en un hogar con mucha ventana, deberemos optar por modelos con capacidad para poder limpiar grandes superficies de cristal; esto implica una buena autonomía, y una potencia que haga que el tiempo de limpieza no se antoje eterno.

Si adicionalmente nuestro aparato posee depósitos de detergente, la limpieza será más eficaz. En consumoClaro te ofrecemos tres modelos de robot limpiacristales con los que iniciarte.

HUTT DDC55

Empezamos con el modelo más básico: un robot que no es inalámbrico y que solo puede funcionar conectado a una fuente de alimentación, lo que nos obliga a tener cerca un enchufe para poder utilizarlo. Por otro lado, carece de recipientes con los que llenar de agua o líquido para poder empapar el cristal, con lo que lo tendremos que hacer nosotros mismos. Especialmente si el cristal está muy sucio, deberemos darle un lavado previo, porque si no, el robot no trabajará bien.

Compensa por su precio, ya que este tipo de aparatos suelen tenerlo alto, así como por su programa de sensores, capaces de determinar el nivel de suciedad del cristal y diseñar un recorrido.

Create Wipebot

Pasamos a un dispositivo con una relación calidad precio todavía mejor y mayores funcionalidades, ya que en este caso es inalámbrico y funciona tan solo con baterías, tanto una ordinaria como otra suplementaria para evitar fallos en la primera, así como con una cuerda de escalada de seguridad de hasta 6 m, para evitar caídas y roturas.

Este robot es además capaz de limpiar 1 m² de cristal en poco menos de cuatro minutos; cuenta con control remoto y diferentes funciones de limpieza, así como con un navegador interno que le permite saber qué zonas del cristal ya ha limpiado y cuáles le quedan. Y sin duda su precio, 100 euros más barato que el anterior, es una enorme ventaja.

Hobot-2S

Y vamos ahora con el modelo más completo, algo que se nota en sus más de 150 euros de precio sobre el primer modelo. Este robot tiene ya una forma cuadrada, lo que le permite limpiar cualquier esquina, pero es que además incorpora dos depósitos con aspersor de detergente, cosa que mejora mucho la eficiencia de la limpieza.

Por no hablar de su superior batería en autonomía, así como su software, que se puede actualizar desde la aplicación del móvil. Otro factor a su favor, además de ser el inalámbrico, es que puede trabajar sobre cualquier superficie tanto acristalada como de mármol, vinilos o azulejos, lo que lo convierte en una bayeta todoterreno.

Además tiene un sensor que detecta las zonas con menor adherencia y aplica allí una succión especial. En resumen, un modelo ya rozando la gama alta de estos aparatos, que es lo que se suele utilizar en lunas de comercios y en cristales de edificios de oficinas.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

