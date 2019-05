Vuelve el timo de la llamada de Microsoft

Ernesto nos escribió la semana pasada muy azorado porque recibió una llamada sorprendente: "Me llamó al fijo una chica que hablaba inglés informándome de que lo hacía de parte de Microsoft y que habían detectado que la licencia del sistema operativo de mi ordenador había caducado y habían encontrado software malicioso. Apenas la entendía porque hablaba rápido y con un fuerte acento, a pesar de que yo hablo y entiendo el inglés perfectamente porque viví unos años en Estados Unidos, pero creo que me pidió que copiara una dirección de internet para descargar un programa y restablecer la licencia. A mí me pareció muy raro y le dije que iba a llamar a la policía, entonces ella me llamó "maldito bastardo" y dijo que si lo hacía vendría a buscarme y me mataría. Luego colgó. No sé si me conoce o no, si sabe dónde vivo, pero soy una persona mayor y no me he quedado nada tranquilo".

Ernesto nos pide que le aclaremos si aquella llamada era un intento de estafa o no, y qué riesgo hay de que los supuestos delincuentes sepan dónde viven su esposa y él. Bien, empecemos por el final para tranquilizarle: es sumamente improbable que los delincuentes, porque en efecto lo son, sepan ni quién es ni dónde vive. Simplemente han localizado un teléfono y un nombre de algún formulario o base de datos que hayan podido robar o comprar en el mercado negro.

De hecho, Ernesto nos dice que le llamaron al fijo, cuando la mayoría de las personas respondemos mucho más al móvil. Este tipo de delincuentes actúa al azar, recogiendo los datos de una base y probando una y otra vez hasta que encuentran una víctima propiciatoria que les cree y se aviene a sus peticiones. Pero lo más probable es que sea una llamada de larga distancia desde un teléfono desechable, una cabina telefónica o a través de páginas de internet habilitadas para hacer llamadas. En todo caso, nuestro socio puede estar tranquilo. Hace unos años se recibían muchas desde Australia; de ahí tal vez el fuerte acento.

Timo de la llamada de Microsoft: cómo funciona

Lo que ha sufrido Ernesto es un intento de timo muy recurrente y al cual él respondió con mucha inteligencia. Desgraciadamente en el pasado muchos otros clientes con licencia de Microsoft no han tenido la misma actitud y han sido víctimas de una estafa. La culpa, hay que decirlo, no es de Microsoft, pues no es la compañía la que nos llama ni tiene nada que ver con el asunto, tal como matizan desde hace años en propia página web.

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Ministerio de Economía, explican el mecanismo de este fraude. En esencia nos llama un delincuente que dice trabajar para Microsoft y que nos advierte o bien de que la licencia de uso del sistema operativo Windows de nuestro ordenador ha caducado o bien de que tenemos virus en él, o bien ambas cosas.

El caso es que nos pide que entremos en una página web y nos descarguemos un programa que nos restablecerá la licencia y nos eliminará el software malicioso. Nunca debemos hacer caso a tal petición. Si lo hacemos, habilitaremos la entrada en nuestro ordenador de un probable virus que tomará el control del mismo.

El siguiente paso será pedirnos una cantidad de dinero a la que nos negaremos lógicamente. Entonces el delincuente nos bloqueará el ordenador en remoto, gracias al programa que hemos descargado, y no nos lo liberará hasta que le hagamos una transferencia. Si estamos en este paso, es importante no ceder a la extorsión porque esta no se detendrá aquí; puede que nos pidan más dinero o que usen nuestro ordenador en una red de robots zombis para cometer otros fraudes y delitos.

Desde la OSI relatan los siguientes riesgos si accedemos al chantaje:

Pérdida de dinero si realizamos el pago que nos solicitan.

Infección de nuestro ordenador con malware que dificultará su funcionamiento.

Robo de información almacenada en el equipo, en lo que se puede incluir material privado y claves bancarias, etc.

Suplantación de nuestra identidad en diferentes servicios de la red al tener acceso a las claves.

Comisión de delitos en nuestro nombre.

Cómo actuar ante la llamada de estas características

Como hemos dicho, la llamada no tiene nada que ver con Microsoft, que nunca nos llamaría por un asunto así y menos desde el otro lado del océano Atlántico. Si hubiera algún problema Microsoft se pondría en contacto con nosotros por correo. Por lo tanto, nada más recibir la llamada colgaremos, sin dar siquiera pábulo a que nos amenacen, como le sucedió a Ernesto.

Si tenemos la mala suerte de que instalamos el programa que nos indican y nos extorsionan, nunca pagaremos. Por otro lado, la OSI hace las siguientes recomendaciones:

Si has proporcionado información personal tuya, practica el egosurfing que consiste en realizar búsquedas por tu nombre en Internet para controlar qué información sobre ti circula por la red. Apóyate en herramientas como Google Alerts.

Si tras realizar una búsqueda encuentras algo que no te gusta o se está ofreciendo indebidamente información sobre ti, ejerce tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) al tratamiento de tus datos personales. También puedes solicitar la retirada de información de los resultados de búsqueda de Google a través del formulario que ha creado para tal fin.

Si facilitaste tu correo electrónico, no sigas los posibles enlaces que en él te puedas encontrar. Pueden redirigirte a páginas web maliciosas.

Cambia las contraseñas de todas las cuentas online que creas que puedan haber resultado afectadas.

Si has descargado en tu ordenador algún fichero, elimínalo, es posible que contenga código malicioso. De la misma manera, si has abierto, ejecutado e instalado alguna aplicación, desinstálala lo antes posible.

No te olvides de analizar el equipo con una herramienta antivirus asegurándote de que está correctamente actualizada.

En el caso de haber facilitado datos bancarios, contacta con tu banco y revisa periódicamente los movimientos de tu cuenta para evitar que te realicen algún cargo.

Revisa la factura telefónica en el caso de que facilitaras tu número de teléfono móvil para evitar que se realicen cobros indebidos de servicios a los que tú no te has suscrito (servicios de SMS Premium).

Denuncia la situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

