Karpersky advierte contra las ofertas de descarga del videojuego The Last of Us para PC

La serie The Last of Us promete ser una de las novedades de 2023. Emitida en la plataforma HBO y con tres capítulos lanzados por el momento, se ha ganado el favor de muchos espectadores por su puesta en escena apocalíptica y repleta de acción, pero con historias interiores llenas de humanidad.

Vuelve el timo de la llamada de Microsoft

Más

No obstante, la serie en sí no es una creación original, sino que el argumento procede de un videojuego, hasta ahora exclusivo para PlayStation, del mismo nombre y que dibuja un mundo post pandémico en 2023 en el que, 20 años atrás, un hongo del género Cordyceps ha mutado adquiriendo la capacidad de infectar humanos convirtiéndolos en zombies agresivos que, a su vez, infectan a otros humanos.

La serie ha traído a primer plano de la palestra mediática al videojuego original y es precisamente este creciente popularidad la que han aprovechado ciertos ciberdelincuentes para lanzar su proyecto de estafa digital.

Descargas engañosas

En concreto, los estafadores están lanzando desde el día 15 de enero, fecha del estreno, diversos enlaces de descarga falsos en los que se promete la versión del juego para PC, algo que por el momento no existe y que se lanzará el próximo mes de marzo.

Según la empresa de seguridad digital Kaspersky, si los internautas pinchan el enlace, este les descarga un software malicioso que se esconderá en el ordenador. “Puede permanecer sin ser detectado durante años, sin causar ningún daño aparente, haciendo su trabajo silenciosamente”, aseguran desde Karpersky.

Los expertos de la firma también descubrieron una segunda estafa, esta vez en forma de phishing, debida a la posibilidad de descargar un código promocional, además de la supuesta versión para PC de The Last of Us.

Si nos descargamos el código, una ventana emergente nos ofrecerá la posibilidad de ganar diversos regalos, entre ellos una consola PlayStation 5 o 100 euros en una tarjeta de regalo para el videojuego Roblox.

Para ejecutar la operación, se nos pedirán las credenciales bancarias con el fin de pagar una pequeña comisión. No obstante no solo no recibiremos los regalos que supuestamente nos han tocado, sino que nuestros datos del banco servirán para sustraernos nuestros fondos.

Olga Svistunova, experta en seguridad de Kaspersky, explica que “muchos jugadores, especialmente los nuevos, aún no saben mucho de ciberseguridad mientras juegan y este es el principal público objetivo de los ciberdelincuentes”.

La experta pronostica que los ciberdelincuentes “cada vez encontrarán más formas de explotar sus vulnerabilidades” y advierte: “Hay que estar siempre alerta y verificar si el codiciado juego está disponible en la plataforma ofrecida, y descargar los juegos solo de las tiendas de aplicaciones oficiales”.

Cómo evitar caer en estafas y descargar programas maliciosos

Los expertos dan tres pautas a seguir en este caso:

Evitar los enlaces que prometen visionados previos de películas o series de televisión . Si hay dudas, lo mejor es consultar con el proveedor de entretenimiento

. Si hay dudas, lo mejor es consultar con el proveedor de entretenimiento Revisar la autenticidad de los sitios antes de facilitar datos personales y utilizar solo páginas oficiales y de confianza para ver o descargar películas. Chequear dos veces el formato de la URL y cómo está escrito el nombre de la empresa

antes de facilitar datos personales y utilizar solo páginas oficiales y de confianza para ver o descargar películas. Chequear dos veces el formato de la URL y cómo está escrito el nombre de la empresa Prestar atención a las extensiones de los ficheros que vamos a descargar. Un archivo de vídeo nunca tiene una extensión .exe o .msi

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines