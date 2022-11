Unilever retira en Estados Unidos champús de seis de sus marcas por agentes cancerígenos

Facua informa de que Champús en aerosol de las marcas Dove, Nexxus, Suave, Bead Head, TRESemmé y Rockaholic han sido retirados del mercado a nivel mundial por su fabricante, la multinacional Univeler, por contener benceno. Aunque los champús afectados se comercializan en Estados Unidos y Canadá, y no se venden directamente en España, no se descarta que usuarios europeos los hayan adquirido en tiendas de internet. Según Facua, este hecho ya aconteció con unas cremas solares de Johnson & Johnson retiradas por el mismo motivo en 2021.

El benceno está considerado un cancerígeno para el ser humano. La alerta ha sido emitida en Estados Unidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Food and Drugs Administration, la principal agencia reguladora de Estados Unidos.

La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral y a través de la piel. Puede provocar cánceres, como leucemia y cáncer de sangre de la médula ósea, así como trastornos de la sangre que pueden poner en peligro la vida.

Esta sustancia química es omnipresente en el medio ambiente, los consumidores de todo el mundo tienen exposiciones diarias en interiores y exteriores de múltiples fuentes.

Pero es su exposición de manera reiterada y a niveles excesivamente altos, como puede suceder con un spray en una habitación cerrada, lo que puede provocar cáncer.

Dada esta circunstancia, Unilever US está retirando estos productos por precaución e informa de que no ha recibido informes de eventos adversos hasta la fecha relacionados con esta retirada.

Lista de los productos afectados

De la marca Dove, los productos afectados son Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Dove Dry Shampoo Fresh and Floral, Dove Dry Shampoo Ultra Clean, Dove Dry Shampoo Invisible, Dove Dry Shampoo Detox and Purify, Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal y Dove Dry Shampoo Go Active.

De la marca Nexxus, los artículos son Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist y Nexxus Inergy Foam Shampoo. Por otra parte, de la marca Suave, se indica la retirada de Suave Dry Shampoo Hair Refresher y Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

Con respecto a la marca TRESemmé, se ha notificado Tresemme Dry Shampoo Volumizing, Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean y Tresemme Pro Pure Dry Shampoo. También se ha ordenado la retirada de Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo y Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo, de la marca TIGI.

Por último, de la marca Rockaholic, el champú en cuestión es Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo.

La lista completa de los productos afectados producidos antes de octubre de 2021 con sus respectivos códigos UPC del consumidor se puede encontrar aquí.

Los consumidores deben dejar de usar los productos de champú seco en aerosol afectados y visitar UnileverRecall.com para obtener instrucciones sobre cómo recibir el reembolso de los productos en cuestión.

