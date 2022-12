Seis preguntas que deberías hacerte antes de adoptar un perro

Cada perro es único, pero lo cierto es que las razas comparten algunas características que los hacen comportarse y tener necesidades similares. Pero, ¿sabes lo que tienen en común todos ellos? Que son una fuente de cariño, de compañía y de bienestar, tanto que está demostrado que mejoran nuestra salud física y mental.

Siete razones para adoptar un perro de protectora

Lo mínimo que podemos hacer por ellos es ser conscientes de que traer un perro a nuestra vida conlleva mucha responsabilidad, por eso es imprescindible hacernos la siguiente pregunta antes de adoptar uno: ¿voy a poder darle una buena calidad de vida?

Para saber si vamos a ser o no capaces, el equipo veterinario del Centro de Protección Animal de Madrid Salud con Sofía Ochoa como portavoz, responde cada una de las preguntas que te ayudarán a elegir un tipo determinado de perro según tu perfil y solucionarán las dudas a aquellos que no sepan si adoptar o no un nuevo compañero de vida.

¿Cuáles son mis expectativas?

“Estamos observando un bombardeo constante sobre lo bueno, lo bonito y lo maravilloso que es tener un perro. Algo tipo: ‘pon un perro en tu vida y serás mucho más feliz’ y esto no es así. Si no lo educas bien, ni le dedicas tiempo y paciencia, puedes acabar viviendo con un problema”, explica Ochoa.

El motivo por el que muchos perros acaban en protectoras como la de Madrid Salud es la falta de información previa a la adopción: aquellas personas que pensaban que al tener un perro todo era de color de rosa, sin ninguna responsabilidad detrás, ven frustradas sus expectativas al encontrarse con un perro que se escapa, se pelea con otros en la calle, ladra en casa y rompe cosas.

¿Es realmente importante el tamaño de mi casa y del animal?

En el caso de que la casa sea muy pequeña, por comodidad será mejor adoptar un perro pequeño, aunque en realidad, “deben utilizar el hogar para descansar, comer, dormir y estar con su familia, lo importante es el nivel de tolerancia del dueño a los posibles destrozos y comportamientos y no tanto el tamaño de la casa”.

Según Ochoa, “una vez adoptaron un animal por la mañana y lo devolvieron por la tarde porque era muy grande”. Cuanto más grande es el perro, mayores son los destrozos y antes llegará a comerse la comida que dejemos encima de la encimera, pero todo dependerá de lo concienciados que estemos de que la adaptación del nuevo can conlleva tiempo y educación.

¿Mi estilo de vida es compatible con su cuidado?

“Da igual de qué raza sea, un perro no puede pasar todo el día solo en casa. Son seres sociales y la soledad les puede producir incluso ataques de ansiedad”, explica el equipo.

Para los dueños viajeros hay dos opciones: asegurarte de que va a estar bien cuidado en tu ausencia o llevarlo contigo. Si es pequeño, pueden viajar en transportín en casi cualquier medio de transporte y hay muchos alojamientos -incluso oficinas- que permiten la entrada de canes.

Si es grande, dependerá de los estándares de la compañía. Por otro lado, si viajas en coche y te das cuenta de que a tu perro no le hace mucha gracia, aquí encontrarás diferentes consejos para que vaya perdiendo ese miedo.

¿Puedo dedicarle el tiempo necesario?

Si tienes mucho tiempo disponible, adoptar un cachorro es una idea maravillosa. Eso sí, la paciencia, tolerancia y la constancia deberán ser la clave para generar una rutina desde el primer día, para educarlo y mantener sus cuidados higiénicos.

Sin embargo, para aquellos con menos tiempo libre, los perros adultos se adaptan perfectamente a los cambios de casa, todavía continúan aprendiendo y ya han manifestado su carácter, lo que permite conocer sus necesidades con mayor seguridad.

Un cachorro o un perro grande necesitarán más tiempo de paseo que un perro adulto. Además, “hay razas más activas como el border collie o los setter, y otras que son razas de sofá, aunque todas necesitan socializar en mayor o menor medida”, explica la portavoz.

¿Estoy preparado para afrontar sus posibles traumas?

Hierperapego, ansiedad, miedos, fobias o falta de socialización son solo algunos de ellos. Por ejemplo, los perros catalogados como PPP pueden desarrollar odio hacia los animales, ya que, en ocasiones, se utilizan como perros de peleas; por su parte, los perros maltratados son muy asustadizos, por lo que tener cuidado con ciertos movimientos es imprescindible.

De hecho, según un estudio realizado en 2021 por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pensilvania y la Charleston Animal Society, en el que analizaron 23.932 registros de animales de un refugio de EEUU, se demuestra que los problemas de comportamiento y la incompatibilidad con los animales de compañía que ya formaban parte del grupo familiar son los motivos por los que se devuelven más perros a las protectoras.

Las razas toy y terrier fueron las que menos se devolvieron, mientras que las de pastoreo y los pitbull, los que más.

¿Y si tengo hijos?

El equipo de Madrid Salud no tiene dudas: “Los perros son para los adultos, su presencia es beneficiosa para los hijos, pero siempre teniendo en cuenta que la responsabilidad de adquirir un perro no puede recaer en un niño”.

Hay otros aspectos a tener en cuenta como la importancia de no dejar a un bebé con un perro a solas. Además, toda la familia debe remar en la misma dirección: “No se le puede decir a un perro que no se suba al sofá y cuando llegue otro miembro de la familia le incite a subirse, ya que esto le provoca frustración y, quizá, también problemas de agresividad”, explica Ochoa.

¿Tengo el dinero suficiente para mantenerlo?

“Mínimo 500 euros para imprevistos”, afirma la portavoz. Al no existir la seguridad social para perros, mantenerlos sanos es un lujo que cada uno debe asumir con sus propios recursos, teniendo en cuenta aspectos como las vacunas o los posibles accidentes.

Por ejemplo, hay perros más propensos a sufrir enfermedades que necesitarán tratamiento: los braquicéfalos como el bulldog o los boxer suelen tener problemas respiratorios, mientras que los perros de razas grandes como los labradores suelen desarrollar artrosis.

