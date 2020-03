Cómo dejar el coche durante la cuarentena para que la batería no se descargue

Antonio, lector y socio de eldiario.es, nos plantea la siguiente duda en un correo electrónico: "en estos tiempos raros de confinamiento y poca actividad, me gustaría saber hasta qué punto sería bueno mover un coche que lleva tanto tiempo parado en la calle, y si hay diferencias entre el diésel y la gasolina. ¿Hay que estar preocupados por tener el coche parado semanas? Muchas gracias por vuestro trabajo! Saludos!"

Por su parte Jesús, también lector y socio de eldiario.es nos escribe: "los que podemos teletrabajar y no necesitamos usar el coche para hacer la compra, podemos descubrir, dentro de unas semanas, que el coche no arranca después de tanto tiempo parado. Incluso podría ocurrir que lo necesitáramos para alguna urgencia y no lo podamos arrancar. ¿Qué aconsejáis? ¿Desconectar los cables de la batería, bajar al garaje una vez a la semana y mantener el coche al ralentí 10 minutos, ir al súper más lejano en coche y de paso circular por carretera unos minutos para que cargue la batería? ¿Podrían multarnos por esto último?".

Por lo pronto podemos responder a la última pregunta de Jesús: en efecto podrían sancionarnos si nos paran y estamos vagando con el coche con la sola motivación de recargar la batería. Se pueden realizar desplazamientos en coche, pero se debe justificar la causa y aportar pruebas que la demuestren, y dudamos que recargar la batería sea una causa válida.

Cuidado con las baterías viejas

No obstante Jesús tiene razón: si vamos a dejar el coche durante un mes, o quizá más, inmovilizado por culpa del confinamiento debido al coronavirus, deberíamos tomar una serie de precauciones, al menos si el coche y la batería tienen una cierta edad, especialmente esta última. En un coche nuevo, o con una batería con pocos años, un mes no debería ser tiempo suficiente para que esta se descargase, pero en caso contrario, podemos llevarnos una sorpresa al arrancar de nuevo el auto.

A este respecto cabe recordar que el coche, incluso apagado, consume un mínimo de electricidad debido a toda la serie de monitores y sensores que contiene, así como a la propia inercia química de la batería. Por lo tanto no está de más tomar una serie de precauciones. Desde la auditora SGS ITV recomiendan encender el coche al menos un par de veces por semana, tanto para que el ralentí recargue la batería como para que los elementos mecánicos entren en funcionamiento y se lubriquen.

También recomiendan a ser posible recorrer unos cuantos kilómetros, algo nada posible hoy en día a no ser que se pueda justificar el desplazamiento. No obstante, desde la página del Real Automóvil Club de España (RACE) se indica que la mejor alternativa es desconectar la batería durante este tiempo, simplemente desenchufando los bornes, o en su defecto el borne negativo para eliminar el puente de potencial.

Otros cuidados

Si nuestro coche tiene una cierta edad o somos muy recelosos de su buen estado, porque le demos uso profesional, podemos considerar cargar las ruedas a 4 kg para evitar que tras el tiempo de detención se aplanen. También comprobaremos los niveles de todos los líquidos, incluido el aceite del motor, y los repondremos en caso de faltar.

Otra precaución que se aconseja es dejar el depósito lleno de gasolina en caso de ser este metálico, ya que así evitaremos que se oxide. Finalmente, si el coche no duerme en parking, le aplicaremos -siempre que sea posible- una doble capa de cera tras lavarlo como medida de protección. Además, lo ideal sería tapar el coche con una lona. Y para contestar una de las dudas de Antonio, decirle que no hay diferencia en estos cuidados en un coche diésel respecto a otro de gasolina.

