El boletín del coronavirus: Lleida confinada, el problema americano y un test mejor que el de temperatura

"Europa va muy bien. El resto del mundo va de regular a mal", decía el jueves Fernando Simón. Pero eso también afecta a España, que intenta controlar la epidemia con acciones localizadas mientras abre sus fronteras. El confinamiento de Lleida nos recuerda cómo de rápido se pueden volver a acelerar los contagios.

✍️ El problema de Estados Unidos. Que es el nuestro también, por la dimensión del país y su papel en el mundo. Aquí escribo sobre esto, con una recomendación para animarnos hasta que haya más que celebrar: ver o escuchar el musical Hamilton (el libro sobre el que está basado, la biografía de Ron Chernow, también está muy bien, pero no da tanta alegría).

📊La tendencia. "El estado de alarma se acabó, pero la epidemia no se ha terminado", repite Simón. Hay una ligera tendencia al alza de contagios respecto a la semana anterior. Lo puedes ver en el segundo gráfico de este artículo con todos los datos.

🚫Lleida confinada. La Generalitat ordenó este sábado el confinamiento de las cerca de 210.000 personas que viven en la comarca de Segrià, que incluye la ciudad de Lleida, por el aumento de contagios. Esto supone que nadie podrá entrar ni salir de la zona a no ser que sea por motivos laborales o de fuerza mayor. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas y se aconseja reducir la actividad al mínimo y limitarla a los convivientes. Hay más de 350 casos nuevos en la última semana.

⚠️Otros brotes. El otro que más preocupa es el de Huesca. Sanidad los relaciona con alojamientos comunes y las condiciones de los temporeros. En el caso de las dos comarcas más afectadas de Aragón, el brote suma más de 350 contagios.

En las últimas horas, también ha crecido el número de contagios relacionados con el brote de A Mariña, en Lugo. La Comunidad de Madrid ha informado de un brote en una empresa en la capital, aunque apenas ha dado datos.

👍La comunidad limpia. Asturias no ha detectado ningún caso nuevo en más de tres semanas. Sigue haciendo cientos de tests diarios y su principal preocupación es vigilar los posibles casos importados. Asturias se ha beneficiado de su situación de relativo aislamiento, pero también de una buena gestión del sistema de salud, que fue capaz hasta de fabricar sus propios tests al principio de la pandemia.

🛃Fronteras más abiertas. Desde esta semana están entrando más turistas en España. Las fronteras siempre han estado abiertas para los ciudadanos españoles y otros en misiones diplomáticas o sanitarias, pero ahora llegan más turistas de la Unión Europea y otra docena de países. Según el acuerdo que España ha decidido aplicar en parte, pueden entrar turistas de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. La lista europea también incluye a Argelia, Marruecos y China, pero España no admite turistas de estos tres países, que también tienen sus fronteras cerradas.

El acuerdo de apertura de fronteras es un compromiso político, no legal: de hecho, varios países como Italia, República Checa y Austria han decidido seguir con más restricciones para ciudadanos de países de fuera de la UE, por ejemplo con cuarentenas o exigencia de tests.

🇬🇧 Los viajeros que lleguen de España y otros 58 países a Inglaterra (que no Escocia, Gales e Irlanda del Norte) no tendrán que guardar cuarentena, como hasta ahora, a partir del viernes 10 de julio.

👃Un test más eficaz. En aeropuertos, tiendas y centros de salud ya es costumbre medir la temperatura para detectar posibles casos, pero el síntoma más habitual del coronavirus es la pérdida de olfato. Este artículo de Stat News (un medio de información científica) recoge la idea de combinar la prueba de temperatura con un test del olfato, que puede ser más eficaz para detectar casos de forma temprana.

😷Las mascarillas egoístas. Galicia ha prohibido la mascarillas con válvula para el público general porque este sistema no impide que alguien infectado contagie a los demás. Este texto de Maldita.es explica lo que sabemos de este tipo de mascarilla con válvula. Fernando Simón dijo que estas mascarillas no están recomendadas para la población general, pero también dijo entender que si alguien vulnerable no tiene otra opción a mano las utilice. Las recomendadas para todos son las quirúrgicas, más sencillas y más baratas.

🇸🇪 El desastre sueco. El experimento sueco de no aplicar medidas de control de los contagios para preservar la economía ha salido mal para la salud pública y las cuentas, pero defender la política que ha llevado a la peor epidemia de su región y la peor situación ahora en Europa es un asunto de orgullo nacional. Eva García Fornet, una española que vive en Suecia desde hace 13 años, nos cuenta en este texto que no sale a la calle por precaución y por temor a los ataques contra quienes usan mascarilla. "En las tiendas y supermercados de mi ciudad, Östersund, muy pocos guardan la distancia de seguridad, nadie lleva protección, ni clientes ni trabajadores y cuando vas con mascarilla te persiguen las risas y a veces hasta insultos", escribe.

🇺🇸 Estados Unidos, acaparando. La Administración Trump ha comprado casi todas las existencias disponibles de remdesivir, el primer fármaco aprobado para tratar el coronavirus y que se ha mostrado útil para acelerar la recuperación de los casos de gravedad media. Las dosis para los ensayos clínicos en marcha casi se han terminado y Estados Unidos se ha hecho con las cerca de 500.000 dosis disponibles de aquí a finales de septiembre. Esto supone que el resto de países del mundo apenas podrán acceder a este medicamento al menos hasta el otoño a no ser que se salten la patente de la farmacéutica que lo fabrica, la estadounidense Gilead.

💪🏼 Algo bueno. Menos personas mueren por coronavirus en España, y no sólo por el control de los contagios. La normalidad de los hospitales ayuda, pero también han mejorado los tratamientos posibles. Sigue sin haber tratamientos suficientemente eficaces contra el coronavirus, pero los hospitales han aprendido a utilizar los fármacos y las técnicas que atenúan los síntomas más graves. Básicamente, el remdesivir y la dexametasona para los pacientes más graves, fármacos para evitar trombosis y técnicas como poner boca abajo a los pacientes con problemas respiratorios graves. Lo explica nuestra médica Esther Samper.

Entre estos casos, al menos 28.385 personas han muerto. 125.484 personas han necesitado hospitalización. Aquí están los detalles con los últimos datos disponibles.

Es la información que el Ministerio de Sanidad publica de lunes a viernes (esto es una novedad y por primera vez desde marzo no habrá datos nacionales el fin de semana) sobre las 5 de la tarde en esta web con los datos enviados por las comunidades autónomas.

Vuestras ideas para... la ciudad

Un lector nos propone tres ideas básicas para la ciudad:

Que todos los barrios dispongan de una zona verde a una distancia que se pueda recorrer a pie. Como, por ejemplo, las plazas de Londres.

Agotamiento de los horarios comerciales: cierre de todos los comercios a las 20h y cierre en festivos excepto en el periodo navideño.

Planificación urbana de un carril bici, nada de ir calle a calle sin interacción entre las mismas.

👉 La crisis está ayudando a repensar la movilidad de las ciudades con ideas sencillas. Algunas de estas ideas se podrían poner en práctica en proyectos como el de las "súper manzanas" para facilitar la movilidad de peatones y ciclistas y la expansión de zonas verdes. Esto se está estudiando ahora en Madrid y ya está en práctica en Vitoria y en parte en Barcelona. Este artículo visual de El País lo explica muy bien.

📝Os animo a que mandéis sugerencias concretas basadas en vuestra experiencia o conocimiento rellenando este formulario. Sobre transporte, educación, convivencia, sanidad, cultura, rutinas diarias...

Las respuestas que tenemos

Aquí van por capítulos nuestras guías y las de otros medios e instituciones que también pueden ayudarte.

1. La enfermedad y sus síntomas

2. Las medidas de convivencia pública

3. Las ayudas económicas

