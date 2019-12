J.J. Abrams tras las críticas de Vox a 'Star Wars': "Si la igualdad supone un problema, entonces estoy orgulloso de haber hecho una película que la fomente"

El director de la última entrega de la saga de Star Wars, que ha llegado este jueves 19 a los cines españoles bajo el título de El ascenso de Skywalker, ha contestado durante una entrevista con Europa Press a la polémica suscitada a raíz de un tuit publicado por Vox en el que criticaba una promoción que destacaba la película como "especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género".

"Si la igualdad supone un problema, entonces estoy orgulloso de haber hecho una película que la fomente", ha reivindicado J.J. Abrams tras ser interrogado por la polémica durante la entrevista, defendiendo que su película "ofrece un ambiente de igualdad de oportunidades para todos".

"Lo que me gusta de Star Wars es que trata sobre lo inevitable que es que la gente se alce contra la opresión", ha comentado el cineasta que ha añadido que "no hay ningún tipo de propaganda involucrada". "Es una historia sobre personas, no importa si eres hombre o mujer. Ofrece un ambiente de igualdad de oportunidades para todos", ha concluido.

Los tuits de la polémica

La respuesta del director llega tras la publicación de un mensaje en la cuenta de Twitter de la formación ultraderechista en el que se criticaba una promoción de la última entrega de la saga de George Lucas.

Junto al texto "El final de una saga legendaria es también una película que fomenta la igualdad de género", el twitter oficial de la película adjuntaba una imagen en la que se podía leer una definición del film como "especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género", en referencia a clasificación creada en 2011 por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. El tuit ha sido eliminado tras el surgimiento de la polémica.

Imagen de promoción de la película Star Wars: el ascenso de Skywalker

La repuesta del partido de Santiago Abascal lamentaba que, según su crítica, "los lobbies progres pretenden manosearlo todo". "Ahora nos quieren dar su murga feminista hasta cuando vamos al cine", añadía el mensaje que defendía que a la protagonista de la película, Rey, "no le hacen falta cuotas ni listas paritarias, como tampoco le hizo falta a Leia."

Los lobbies progres pretenden manosearlo todo. Ahora nos quieren dar su murga feminista hasta cuando vamos al cine.



A Rey no le hacen falta cuotas ni listas paritarias, como tampoco le hizo falta a Leia.Ambas demuestran que cualquier mujer, con valentía y coraje, puede triunfar. https://t.co/FzDue6uO7v — VOX 🇪🇸 (@vox_es) December 17, 2019

Una crítica a la que se sumó horas más tarde la presidenta del partido en Madrid, Rocío Monasterio, quien en un tuit destacaba que a la princesa Leia, una de las protagonista de la saga "le bastó su valentía y su coraje para triunfar, sin cuotas ni listas paritarias". "Por eso las feministas quieren destruirla", añadió.

La gente va al cine a pasar el rato, no a emborracharse de ideología progre. Más aún en una película protagonizada por la princesa Leia, que le bastó su valentía y su coraje para triunfar, sin cuotas ni listas paritarias. Por eso las feministas quieren destruirla. https://t.co/6uxeOFChMC — Rocio Monasterio (@monasterioR) December 17, 2019

Una calificación creada por el Ministerio de Cultura

El uso mensaje de igualdad de género como parte de la promoción de la película responde a una calificación creada en el año 2011 por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en colaboración con el Instituto de la Mujer.

Esta clasificación, similar a la existente en función de la edad que incluyen todas las películas, es otorgada en función de criterios relacionados con el papel de la mujer y la imagen que se proyecta de ellas en "la obra en conjunto". Una denominación que valora desde la eliminación de "prejuicios e imágenes "estereotipadas" hasta la utilización de un lenguaje "no sexista", pasando por una visión "igualitaria" de las relaciones o la representación de las capacidades de las mujeres en sectores "masculinizados".

Una vez obtenida esta calificación, es decisión de la distribuidora de la película promocionar esta como un producto consecuente con la igualdad de género. Dada la fecha de la creación de esta clasificación, las entregas de la saga a la que los tuits de Vox y Monasterio hacían referencia no tuvieron la posibilidad de acceder a la denominación oficial como película igualitaria, a pesar de su potencial adaptación a los criterios del Ministerio.