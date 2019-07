Feltrinelli: Los últimos 10 años de la industria editorial han sido un tsunami

El empresario y editor italiano Carlo Feltrinelli ha reflexionado este miércoles que “los últimos 10 años de la industria editorial han sido un gran tsunami, cuyas dinámicas resultan difíciles de definir”.

Carlo Feltrinelli, presidente del Gruppo Feltrinelli y primer accionista de Anagrama, ha hecho esta reflexión en la conferencia inaugural del IV Foro Edita 2019, el encuentro anual de debate sobre los grandes retos, oportunidades y problemas del mundo del libro y la edición actual, organizado por el Gremio de Editores de Cataluña y la UPF Barcelona School of Management.

“No es un momento fácil para ser editor, especialmente para aquellos que entienden esta profesión como algo vinculado a una idea utópica de progreso”, ha reconocido el empresario italiano.

En su opinión, “el mercado editorial y de las ideas está en riesgo de sufrir daños graves debido al predominio sin precedentes de un número muy pequeño de plataformas tecnológicas”.

Feltrinelli ha bromeado al afirmar: “Hemos pasado de la época Gutenberg a la época Zuckerberg” y ha asegurado que “las librerías son cada vez más débiles y están seriamente amenazadas por el modelo Amazon”.

“La tendencia de un joven actual es no pertenecer a un partido tradicional, no ver la TV generalista, no leer el periódico y no entrar en una librería”, ha apostillado, además de opinar que “la palabra cultura ha sido sustituida por la palabra contenidos, imprescindibles para aumentar las horas que la sociedad pasa ante las pantallas, en favor de los fabricantes de cacharros electrónicos”.

Pese a que el editor es consciente de que “el auge de la tecnología ha puesto en tela de juicio la idea del libro como elemento insustituible”, se ha mostrado convencido de que “el libro no ha perdido su función” y sigue manteniendo un “papel importante tanto en la formación como en el disfrute” y como “vehículo que hace posible la continuidad cultural”.

Carlo Feltrinelli ha ejemplificado su apuesta con el regreso de los lectores al libro tradicional después del “boom de los ebooks”, una tecnología que, considera, no ha llegado a consolidarse debido al “cansancio digital” que experimenta la sociedad, que “tras muchas horas delante de una pantalla, prefiere volver al papel cuando desea relajarse leyendo”.

Para el italiano, “el libro ha demostrado ser un objeto que resiste dentro de la revolución que está teniendo lugar” y su destino depende de "la inteligencia, clarividencia y fantasía de la industria editorial”.

“En una sociedad en la que nos pasamos conectados la mayor parte del tiempo, leer un libro es una acción revolucionaria porque significa tomarse tiempo para uno mismo, alejándose del zumbido constante que nos rodea”, ha finalizado Feltrinelli.

A partir de mañana jueves y hasta este viernes, el Fórum Edita pretende auspiciar la “capitalidad editorial internacional en lengua española y catalana de Barcelona”, reafirmada por su integración en la Red de Ciudades de la Literatura Unesco, en palabras de los organizadores.