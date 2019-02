Javier Bardem reivindica el español y defiende un cine sin fronteras ni muros en los Oscar

"No hay fronteras ni muro que frenen el ingenio y el talento", ha defendido Javer Bardem al entregar el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa, que se ha llevado Roma, de Alfonso Cuarón. "En cada región, de cada país de cada continente del mundo hay historias que conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura de todos los países", ha pronunciado en castellano ante la platea de los galardones.

Cuarón le recogía el guante al recbir la estatuilla dorada, al explicar que creció viendo películas en una lengua que le era extranjera como Ciudadano Kane, Tiburón o El padrino. Además, hizo suyas las famosas palabras del cineasta francés Claude Chabrol: "No hay tal cosa como 'una nueva ola', solo está el océano y lo compartimos todos".

Es el segundo premio de la noche para Roma, que parte como favorita de la noche y que puede hacer historia ganando también el Oscar a Mejor Película

Ya en la alfombra roja, Bardem había defendido defendía que "el cine incluye, no excluye" y que Roma era un gran ejemplo de ese factor inclusivo: una película rodada en castellano y mixteco, con actores mexicanos y en blanco y negro.

"Sin duda el mensaje que se está mandado hoy con Roma con tantas nominaciones y la posibilidad de ganar muchas de ellas e importantes es cómo el cine unifica, más allá de la orientación sexual, el país donde naces, el idioma que hablas, el color de tu piel..., es que el cine incluye todo eso", afirmó el actor español. Y agregó, según EFE, que "ese es el mensaje que hay que mandar a nivel mundial, es por donde hay que ir, no solo en el cine" aunque haya gente que crea "en todo lo contrario, en dividir, excluir, atacar".

"There are no borders or walls that can restrain ingenuity and talent," Javier Bardem says in Spanish as he introduces the Best Foreign Language Film category. #Oscarshttps://t.co/XQU450bcnopic.twitter.com/zPTMkwNfIo