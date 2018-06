Màxim Huerta: "No soy aficionado a los toros, pero mis gustos no tienen por qué coincidir con todas las sensibilidades"

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha asegurado que, aunque no es aficionado a la tauromaquia, sus gustos "no tienen por qué coincidir con todas las sensibilidades". Además, ha incluido los toros dentro de la cultura: "Es vox populi que no soy aficionado, pero soy ministro de todas las culturas. Mis gustos no tienen por qué coincidir con todas las sensibilidades".

Huerta se ha manifestado así en una entrevista en La Sexta Noche, donde ha apelado también al diálogo con los toreros después de que Fran Rivera asegurase que con él en la cartera los taurinos están "marginados". "Me gustaría dialogar. Obviamente el debate está enconado. No tienen por qué preocuparse, habrá que hablar, tender puentes", ha dicho durante la entrevista. "Que no se asusten los toreros porque no he venido a causar ninguna polémica".

Una mujer ocupará la Secretaría de Estado de Deportes

Huerta ha anunciado esta mañana que el cargo para la Secretaría de Estado de Deportes "seguramente" será ocupado por una mujer, si bien no quiso dar a conocer el nombre, pese a admitir que el equipo está ya "casi construido".

Lo ha comunicado este sábado en la Feria del Libro de Madrid, lo que supondría la primera vez que una mujer ocupa este puesto, después de que 13 hombres hayan ostentado la secretaría de Deporte durante todas las legislaturas en democracia.

Durante la entrevista en La Sexta Noche ha asegurado que considera que debe ser una mujer que conozca el mundo del deporte y se apoye "la parte femenina que no enfocamos": "que las mujeres juegan, que practican. Que por tener, tienen las primas inferiores a los hombres". Su equipo está todavía cerrándose, ha explicado.