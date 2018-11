Picasso y Goya dialogan en torno al aguatinta en una exposición en Málaga

Goya fue el primer artista destacado que empleó el aguatinta, una técnica que Picasso llevó al límite después de descubrirla, y ambos dialogan en una exposición en Málaga en la que están acompañados de artistas posteriores que también se han expresado con esta técnica.

Noventa obras de veinticinco artistas prestadas por trece instituciones componen la exposición "Picasso, pintor de grabados. El aguatinta", que estará instalada hasta el 3 de febrero de 2019 en la Casa Natal del artista malagueño y en la sala de exposiciones de la Fundación Picasso.

"La relación de Picasso con el aguatinta es una relación picassiana: hacer lo que le da la gana, en un sentido amplio y creativo", ha afirmado hoy en la presentación el comisario de la exposición, Inocente Soto.

Como en otras técnicas, el proceso es el mismo, y primero Picasso la "descubre" y después la "valora" para finalmente "llevarla al máximo como técnica y después deconstruirla, casi la invierte".

"Toma prestado de otras técnicas y las pone junto al aguatinta. Se dice que el 'Guernica' es uno de los mayores grabados de la historia del arte, y muchos de los grabados que están en esta exposición son casi pinturas", ha añadido el comisario.

Considera que Goya "siempre está presente" en los grabados de Picasso, tanto en la temática como en otros aspectos, y por eso en esta exposición se confrontan por ejemplo las piezas de ambos sobre la tauromaquia.

"La preocupación lumínica de Goya está en Picasso, y en 'Los desastres de la guerra' junto a 'Sueño y mentira de Franco' se pueden ver expresiva y temáticamente las similitudes", ha apuntado Soto.

El aguatinta es una resina que se deposita como polvo sobre la plancha, a la que protege del ácido y en la que crea pequeñas islas, y cuando se retira la resina queda el grabado y en esos puntos se pueden crear tonos de grises.

"A partir de ahí, Picasso hace de todo: utiliza el crayón litográfico como barniz de grabado y le da una textura muy especial, y otras veces trabaja inversamente y hace unas líneas blancas sobre un fondo negro".

Entre el instrumental utilizado por Picasso es muy importante el rascador, "con el que va bajando el tono, y que forma parte de lo que llama la destrucción, porque asegura que tiene que haber destrucción para que haya creación, y que un cuadro es una suma de destrucciones".

"Picasso tenía una facilidad técnica para todo. El grabado es muy analítico y Picasso tenía una mentalidad analítica como creador. Uno trabaja el metal, pero hasta que no imprime en papel no es consciente de lo que está haciendo, no es como un cuadro, en el que la pincelada es directa", ha señalado el comisario.

Junto a Picasso y Goya están presentes Mariano Fortuny, Francisco Iturrino, Joan Miró, Antoni Tàpies, Antoni Clavé, Eduardo Chillida, Joan Hernández Pijuán, Manolo Valdés, Cristina Iglesias, Soledad Sevilla, Juan Barjola, José María Sicilia, Salvador Victoria o Miquel Barceló, entre otros.

Además de la propia Fundación Picasso, hay obras pertenecientes al Museo del Prado, el Centro Reina Sofía de Madrid, los Museos Picasso de Málaga y Barcelona, la Fundación Bancaja, la Fundación Juan March o el Consorcio Goya Fuendetodos, entre otras instituciones.