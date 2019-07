Disney ficha a una Ariel negra para 'La Sirenita' y aunque parezca mentira sigue molestando

El miércoles por la noche Disney dio un vuelco a todo el imaginario de su factoría y anunció que su próxima Sirenita de carne y hueso será negra. La cantante y actriz Halle Bailey, de 19 años, interpretará a Ariel en la batería de versiones live-action que se han propuesto lanzar en menos de cinco años, y la reacción no se ha hecho esperar.

"Después de una larga búsqueda, quedó bastante claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, más una voz gloriosa para cantar. Todas las cualidades intrínsecas necesarias para desempeñar este icónico papel", declaró el director y productor de la película, Rob Marshall, en un comunicado.

Esta decisión es un paso adelante respecto a la creación de personajes diversos en CGI como Tiana y Moana. Es la primera vez que Disney abandona el whitewashing, por el que ya recibió críticas en el remake de Aladdin y la última de Rompe Ralph, y elige a una princesa afroamericana tras más de 22 años, cuando la cantante de R&B Brandy fue Cenicienta en un telefilme de 1997.

Pero los detractores no han tardado en acusar a la casa del ratón de romper la línea que venían marcando con La bella y la bestia, La bella durmiente, Maléfica e incluso Aladdin -aunque Naomi Scott no tiene raíces árabes sino africanas-. Resulta curioso, sin embargo, que la elección de Will Smith como el genio de la lámpara resultase tan popular, aunque en la original fuese un actor blanco -Robin Williams concretamente- quien le prestase la voz al personaje.

Una de las primeras en aplaudir el cásting de Bailey fue la actriz Zendaya, quien se tuvo que enfrentar a críticas parecidas cuando fue fichada para ser Mary Jane en la nueva saga de Spiderman. Algo que ya ocurrió con Kinping en Daredevil , Nick Furia, a quien ya cuesta separar del rostro de Samuel L. Jackson gracias al universo de cine Marvel y con el mismo Spiderman animado en la cinta Un nuevo universo.

La nueva Sirenita es noticia -de hecho, horas después sigue siendo TT- porque lo más normal sería advertir lo contrario. El blanqueamiento conocido como whitewashing, cuando se sustituye en el reparto a un personaje asiático, latino o afroamericano por un actor blanco y anglosajón, sigue primando en Hollywood.

Sin alcanzar la veintena, Bailey liderará uno de los clásicos más queridos de Disney y lo hará a las órdenes del director de Mary Poppins Returns y de Chicago, con la que ganó el Oscar en 2003. Rob Marshall también ha fichado a Melissa McCarthy en el papel de Úrsula y Jacob Tremblay (Wonder, The Room) para la voz del pez Flounder. A su vez, Alan Menken volverá a coger la batuta de 1990 para la nueva banda sonora como ya hizo con la versión animada y en carne y hueso de Aladdin.