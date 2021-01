Tom Hanks, un ladrón animado y una obra de culto de Cronenberg: el cine de este fin de semana

Semana negra para los cines en España: la ausencia de grandes estrenos y las limitaciones sanitarias, bien por aforo bien por impedir desplazamientos, ha obligado a muchas salas y multisalas a bajar la persiana hasta que pase el temporal. Cinesa abre sus cines solo tres días a la semana en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, pero cierra hasta nuevo aviso en el resto del territorio. La cadena Yelmo Cines también cesa su actividad en toda España excepto en Madrid y Canarias. Los cines Aribau y Gran Sarrià cierran en Barcelona. Los cines Lys en Valencia... De hecho se calcula que solo siguen abiertos el 30% de los cines españoles.

Y, sin embargo, se siguen estrenando películas y muchas salas programan algunos títulos de lo más destacables. Esta semana hablamos de Noticias del gran mundo, la nueva película de Paul Greengrass con un Tom Hanks tan nominable a los Oscar como siempre, y de de Lupin III: The First, nueva versión en 3D de la serie de los 70. También rescatamos Crash, el extraño clásico de culto de Cronenberg que vuelve a los cines por su 25 aniversario.

Noticias del gran mundo: Tom Hanks al rescate de la taquilla

Paul Greengrass (2020)

Era el gran título del año para quien fuese Forrest Gump, un activo seguro en taquilla. También uno de los pocos estrenos importantes de las pasadas navidades en los cines estadounidenses. Pero antes de su estreno el 25 de diciembre, se supo que Universal y Netflix habían ultimado un acuerdo para estrenar la película también en la plataforma de la gran N roja. A su paso por cines hizo 9 millones de dólares, pero le queda poco recorrido, puesto que pronto estará en el catálogo del gigante del streaming. En España ha sucedido algo similar: se estrena este fin de semana en pocos cines y prácticamente sin promoción alguna, y el 10 de febrero llegará a Netflix.

Noticias del mundo supone el reencuentro del realizador Paul Greengrass con Tom Hanks tras la intensa Capitán Phillips, que consiguió 6 nominaciones en los Oscar de 2013. Esta vez para narrar la historia de un veterano de la guerra civil estadounidense, convertido en un hombre nómada y solitario que se gana la vida contando noticias de pueblo en pueblo. Un día recibe el encargo de acompañar a una niña de 10 años por todo el país, para llevarla hasta sus nuevos tutores legales. Entre ellos se tejerá una amistad puesta a prueba por las inclemencias y la vileza del ser humano en el salvaje Oeste.

Lupin III: The First: ladrones de poca monta y mucha clase

Takashi Yamazaki (2019)

En 1907 el novelista Maurice Leblanc empezó a escribir una folletinesca serie que le llevó a publicar casi una treintena de novelas. El protagonista, un ladrón de guante blanco llamado Arsène Lupin, se convirtió en uno de los personajes más populares de la literatura francesa del siglo XX. Exactamente 60 años después el mangaka Monkey Punch imaginó las aventuras del nieto de aquel personaje, Lupin III, en un manga que dio lugar a una de las series anime más populares de los 70. Desde entonces el personaje ha seguido ofreciendo productos derivados y largometrajes varios, algunos de ellos realmente brillantes como el dirigido por Hayao Miyazaki en 1979, antes de fundar Studio Ghibli.

Ahora llega a los cines una aventura que revitaliza con un esforzado 3D a todos los personajes de aquel anime clásico. Lupin III: The First sigue los pasos de este ladrón tras el Diario Bresson, una joya que, según cuentan, ni su abuelo pudo robar. Solo que cuando consiga el objeto, Lupin y su equipo destaparán también una oscura trama de una organización nazi que cree poder volver a instaurar un nuevo Tercer Reich.

El Lupin de Leblanc, por cierto, sigue dando sorpresas al margen de esta película animada. Es el caso de la serie homónima protagonizada por Omar Sy y estrenada en Netflix a principios de enero.

Crash: coches, sexo y fascinación

David Cronenberg (1996)

No hay forma de describir Crash sin pisarse los dedos. Se puede decir, por intentar acariciar una sinopsis medianamente lógica, que narra la historia de un productor de cine en crisis que, tras un accidente de coche, empieza un descenso a los infiernos en el que la cercanía a la muerte y el sexo van de la mano. Premio Especial del jurado en Cannes en 1996, esta película de David Cronenberg cumple 25 años y se reestrena en cines de la mano de A contracorriente, que la proyectará en una copia sin cortes en 4K revisada por el mismo Cronenberg.

Contaba la periodista y crítica de cine Desirée de Fez en su libro Reina del grito (Blackie Books, 2020) que esta había sido la película que la había llevado a especializarse en el estudio y análisis del cine de terror y fantástico. "No era una película de terror, al menos en teoría, pero me provocó una angustia y un vértigo propios de ese género que me indignaron de inicio y acabaron convirtiéndose en una adicción para mí", escribe. "La vi por última vez en el festival de Sitges de 2019, en una copia restaurada espectacular, con una amiga. No dábamos crédito a lo que veíamos". La copia de la que habla es la que ahora llega a nuestras pantallas.