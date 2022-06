Michael J. Fox, Diane Warren, Euzhan Palcy y Peter Weir recibirán los Oscar honoríficos

La compositora Diane Warren, el director Peter Weir y la directora y guionista Euzhan Palcy recibirán los Oscar honoríficos de este año, anunció este martes la Academia de Hollywood en un comunicado en el que también detalló que el actor Michael J. Fox obtendrá el premio humanitario Jean Hersholt.

Conocidos también como los Premios de los Gobernadores de la Academia de Hollywood (Governors Awards), los Oscar honoríficos se entregan anualmente en un evento discreto, que no se retransmite por televisión y reúne a unos pocos invitados para celebrar las carreras de personas que han contribuido al legado del séptimo arte.

La 13ª edición de los Premios de los Gobernadores se celebrará el 19 de noviembre de 2022 en Los Ángeles (EE.UU.). Allí, Fox recibirá un premio especial que reconoce las contribuciones humanitarias de figuras destacadas del mundo del cine. Además de participar en títulos como Regreso al futuro, El secreto de mi éxito, Agárrame esos fantasmas o The Good Wife, el actor abrió en el año 2000 una fundación para investigar las causas y el tratamiento del párkinson que se ha convertido en la entidad principal de la materia.

“La incansable defensa de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson de Michael J. Fox junto con su optimismo ilimitado ejemplifica el impacto de una persona para cambiar el futuro de millones”, aseguró en un comunicado David Rubin, el presidente de la institución que cada año organiza los Óscar.

Por su parte, los otros tres Óscar honoríficos recaerán sobre una compositora, un director y una cineasta. En el caso de Warren, la compositora ha estado nominada al Oscar a mejor canción original en 13 ocasiones, la primera en 1987, aunque esta será la primera estatuilla que consiga llevarse a casa. Es autora de temas como Nothing’s Gonna Stop Us Now, Because You Loved Me, How Do I Live, I Don’t Want To Miss A Thing y Til It Happens To You; y ha colaborado con artistas de la talla de Beyoncé, Lady Gaga, Celine Dion, Carlos Santana y Whitney Houston.

Por otro lado, el australiano Weir es responsable de clásicos del cine como “El club de los poetas muertos, El show de Truman, Master and commander: al otro lado del mundo o El año que vivimos peligrosamente. Finalmente, la guionista y directora Palcy se convirtió en 1983 en la primera persona negra que ganaba el León de Plata en el festival de Venecia con Sugar Cane Alley, una película de bajo presupuesto que también logró el César a la mejor ópera prima. Con A Dry White Season (1989), Palcy consiguió ser la primera mujer negra que dirigía una cinta para uno de los grandes estudios de Hollywood, la factoría MGM, con Marlon Brando en el papel protagonista. ”Su importancia revolucionaria está cimentada en la historia del cine“, afirmó Rubin.