"Eterno amor", la inmersión poética en el amor no físico de Pilar Adón

Madrid, 22 may (EFE).- "Eterno amor", así se llama el nuevo libro de Pilar Adón, un relato estremecedor y necesario en estos tiempos en los que la pandemia nos ha obligado a abrazarnos con el alma porque lo que la escritora aborda es ese "amor no físico" poderoso con el que salvar una vida de encierro y miedo.

Publicado por Páginas de Espuma e ilustrado por Kike de la Rubia, esta obra es una historia que Adón tiene en su cabeza "desde hace mucho tiempo", cuenta a Efe en una entrevista que arranca espontáneamente con una confesión, su amor por los animales y la naturaleza.

Algo muy presente de distintas maneras en sus novelas, donde reconoce que sus temas siempre se repiten: "El encierro, la huida, el miedo".

Pero en "Eterno amor" la autora traslada al lector a una comunidad de mujeres aisladas de manera voluntaria, una suerte de refugio ante una realidad que disturba, en la que se mueven mujeres consagradas al cuidado y vigilancia de unos chicos que han sido apartados del mundo; unas vidas que cambiarán con la llegada de un intruso a su remanso de ¿paz?

"En este texto está muy presente también el amor, que es algo que yo he tratado tanto, pero la relación entre la narradora y el chico encerrado me daba juego para hablar del amor no físico, casi no terrenal, y me daba lugar a muchas alegorías, juegos", explica sobre esta historia poética, casi onírica gracias al cuidado lenguaje al que Adón tiene acostumbrados a sus lectores.

En concreto, la historia de una comunidad de mujeres encerradas en una casa "viene de lejos", dice, y quería que tuvieran un "lenguaje directo", algo que para la madrileña (1971) "bebe mucho de la poesía, de no tener que adornar".

Y así es "Eterno amor", un ejercicio de alto nivel porque en los diálogos que pueblan estas páginas las reflexiones y afirmaciones rotundas de sus protagonistas son como dardos directos a la psique y al corazón.

Según reconoce Adón, la idea de esta novela corta ya estaba en su mente "antes de la pandemia", pero hubo algo que la llevó a desarrollarla en los meses duros de esta crisis sanitaria.

"Me di cuenta -relata- de lo imprescindible y necesario que es el amor desinteresado. Veníamos de una sociedad en la que teníamos la sensación de tener las cosa más o menos controladas y de repente nos ha venido algo que nos ha descontrolado y nos hemos dado cuenta de lo mortales y finitos que somos de una manera brutal".

Un "puñetazo en el esternón" para muchos, para esos que se han dado cuenta en este tiempo de ausencias y lejanías de las "malas pasadas" que juega el amor cuando vive una pérdida.

"Es esa sensación de ternura infinita, de querer abrazar y de que ya no haya cuerpo al que abrazarse", lamenta sobre esta realidad vivida por muchas personas y que ella traslada a esta historia en dos de sus personajes. "No tienen contacto físico en ningún momento y el amor hace que cada uno realice hazañas inverosímiles", apunta.

Personajes aislados éstos y para los que su creadora encuentra un motivo muy personal, ya que, asegura, desde su primera novela escrita con 28 años ya hablaba de esta temática.

"Si tengo que autoanalizarme -confiesa- en el fondo lo que ocurre es que me gusta mucho que me dejen en paz, con mis libros, sabiendo que no estoy sola, pero me gusta estar con mis cosas. Y quizá viene de ahí. Cuando era pequeña y venían visitas me iba a mi habitación".

En cuanto a las ilustraciones de Kike de la Rubia, imágenes inquietantes que acompañan y aumentan la tensión del relato, Adón califica de "perfecto" el trabajo de este artista, que ha hecho una "interpretación poética, sensible y elaborada" de la historia.

Pilar Martín.