Dos hombres acusan a Michael Jackson de abusar de ellos "cientos de veces"

El documental Leaving Neverland está poniendo de nuevo en el punto de mira a Michael Jackson por supuesta pederastia. Así lo demuestran dos de las que serían sus víctimas y protagonistas del filme, Wade Robson y Safechuck, quienes dijeron este jueves en la BBC que el cantante de pop abusó de ellos "cientos y cientos de veces" cuando eran menores de edad.

Robson, de 36 años, afirmó el cantante abusó sexualmente de él desde los 7 años y que trató de violarlo cuando tenía 14, mientras que James Safechuck, de 40, declaró que Jackson le enseñó a realizar "un acto sexual cuando tenía 10 años" y que continuó con otros acercamientos hasta que tuvo "alrededor de los 14".

"Cada vez que estaba con él, cada vez que me quedaba por la noche con él, abusaba de mi", declaró Robson, quien añade que Jackson le hizo creer que entre ellos había amor y que le llegó a decir que si alguien les descubría alguna vez podrían "ir a la cárcel para siempre" y que sus vidas "se desmoronarían".

"Todo esto era aterrador para mi. La idea de alejarme de Michael, este hombre, esta figura de otro mundo, este dios para mí que ahora se había convertido en mi mejor amigo, de ninguna manera haría yo algo que me apartase de él", agregó Robson.

Abandonando el país de Nunca Jamás

La primera mitad de Leaving Neverland, que se estrena el 3 de marzo en HBO, arrasó en el pasado Festival de Cine de Sundance. La cinta explora la supuestas experiencias de Robson y Safechuck con el rey del pop y las, según estos, incómodas situaciones a las que se tuvieron que enfrentar.

Sin embargo, la familia de Jackson ha recalcado que no hay "pruebas" para confirmar estas acusaciones. De hecho, en un comunicado publicado por Variety señalan que el documental es un "linchamiento público" y que las dos teóricas víctimas son "dos mentirosos".

"Estamos furiosos con los medios que, sin ninguna prueba o evidencia física, han elegido creer la palabra de dos mentirosos confesos, por encima de la palabra de cientos de familiares y amigos alrededor del mundo que pasaron tiempo con Michael y experimentaron su legendaria amabilidad y su generosidad global", se puede leer en el escrito. Continúan diciendo que "no podemos quedarnos sentados, dejar que el linchamiento público continúe y permitir que los buitres tuiteros sigan atacando a Michael a pesar de que nunca lo conocieron. Él no está aquí para defenderse. De lo contrario estas acusaciones no se habrían llevado a cabo",

No es la primera vez que el cantante del pop levanta sospechas similares. Ya en 2005 fue absuelto en un juicio en el que se le acusaba de haber abusado de un joven, mientras en 1994 llegó a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de otro chico que lo señalaba por el mismo delito. Lo que ocurrirá en esta ocasión todavía es una incógnita.