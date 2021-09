Marcel Barrena: “Cada vida cuenta, no se pueden perder en el mar”

Madrid, 30 sep (EFE).- Proactiva Open Arms es una ONG española dedicada al rescate de personas inmigrantes en el mar. De su nacimiento y su acción surge la última película de Marcel Barrena, que llega este viernes a las salas españolas, y quien afirma a EFE en una entrevista que “cada vida cuenta y no podemos dejarlas perderse en el mar”.

“Es una película que defiende lo que dice la ley del mar: ‘que a un náufrago hay que ayudarle’. (…) Hay una cosa que me parece muy simple de entender, la gente ha muerto y seguirá muriendo en el mar, y todos son capital humano. Mucha gente deshumaniza las cosas y ve a los refugiados como ‘otros’, pero la realidad es que son como nosotros, con sus familias, sus trabajos y conocimientos”, agrega el director.

"Mediterráneo" recrea con toda autenticidad, y humanismo, el nacimiento de la ONG Proactiva Open Arms desde su primer momento (actualmente ha salvado la vida a más de 100.000 personas). Es otoño de 2015, y dos socorristas, Óscar (Eduard Fernández, que interpreta al director de Open Arms, Óscar Camps) y Gerard (Dani Rovira), deciden viajar a Lesbos (Grecia), impactados por la fotografía de Aylan Kurdi, un niño inmigrante ahogado en las aguas del Mediterráneo.

Su llegada a la isla les sobrecoge; hay miles de personas que llegan cada día a la costa, arriesgando su vida, cruzando el mar en precarias embarcaciones y huyendo de conflictos armados, pero las autoridades desvían la mirada y envían a sus socorristas a las zonas turísticas de playa.

Óscar se niega a volver a España sin hacer algo más, convence a Gerard y al poco tiempo se les suman dos compañeros, Esther (Anna Castillo) y Nico, su socio, (Sergi López).

Barrena (Barcelona, 1981) cuenta que sacar a delante la película no fue un proceso fácil, sino más bien todo lo contrario. La idea de hacerla sobre este tema llegó cuando leyó la noticia de lo que había hecho Óscar y su equipo en Lesbos.

“Estaba con Dani (Rovira) tomando un café mientras preparábamos una nueva película, cuando vimos lo que estaba sucediendo en el Mediterráneo y le dije a Dani: ‘Tenemos que parar, hay que contar esto’. Y al día siguiente estábamos comiendo con Óscar y le pedimos por favor que nos dejara contar su historia”, recuerda Barrena.

Camps al principio no parecía muy convencido de que se fuera a hacer realidad, ya que mucha gente se interesaba por el tema, pero luego no llegaba a nada, así que no le hizo mucho caso a la propuesta inicial de Barrena. “Yo fui muy pesado -ríe- y al final Óscar se dio cuenta de que íbamos en serio, así que se abrió en canal y nos contó su historia”, afirma.

Con el guión ya terminado y conseguida la financiación de la película, Barrena y su equipo fueron más de 20 veces a la isla de Lesbos para ver las localizaciones en las que podían rodar, aunque finalmente lo hicieron en otra parte de Grecia. “Dormimos en las tabernas en las que ellos habían estado, estuve en el campo de refugiados, hablé con ellos y con psicólogos, necesitaba hacer todo esto para contar una historia real”, confiesa.

La película ha contado además con la participación de un millar de figurantes que vivieron esta realidad en primera persona. Refugiados en campos de Grecia (principalmente el de Moria) se sumaron a la película con el deseo de contar su propia historia, “la traumática experiencia” de navegar a la deriva jugándose la vida con la incertidumbre de mirar a un futuro mejor.

“Ellos venían a por todas, seguramente tenían trauma, pero no lo mostraban. Venían y me contaban su historia y hacían indicaciones de cómo hay que bajar de la barca cuando llegas a tierra para que no te rompas los pies con las piedras, cómo se nada con cinco jerséis puestos sin ahogarse, cómo coges a tu hijo/hermano pequeño para que no se hunda, etc. Nos ayudaron un montón, querían ser parte de la historia”, declara.

A pesar de ser una película dura, Barrena quiere dejar claro que “no es política, no es una cinta posicionable hacia un partido u otro”, sino que es una historia “de luz, de esperanza, de dos personas que se lanzaron al mar a rescatar a otras. Es un film de seres humanos que sienten que son humanos”.

La película ha sido preseleccionada para representar a España en los Óscar, y no saben si conseguirán ir, pero el cineasta asegura que ellos “ya se sienten ganadores”.

Silvia García Herráez