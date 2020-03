Residente, en su tema más duro y personal: "A la mitad de mis amigos los mataron"

El rapero y compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, también conocido como Residente, lanzó el que probablemente sea su tema más duro y personal. Se trata de RENE, donde a través de versos aborda conflictos autobiográficos que van desde su reciente divorcio hasta "las mentiras" de la industria musical.

"Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", publicó el propio cantante en su cuenta personal de Twitter.

El sencillo ya cuenta con más de 30 millones de visualizaciones en YouTube y, además, ha recibido el reconocimiento público de grandes compañeros de profesión como Bad Bunny, Tito El Bambino o Karla Monroig. "Este mensaje es para decirte que tu nuevo tema es lo más duro que he escuchado en muchísimos años", le dijo Don Omar a Residente.

Según confesó el artista a medios locales, el alabado tema surgió hace dos años cuando en los momentos previos a una actuación en México sintió un fuerte bajón emocional. Poco antes de saltar al escenario tuvo un sentimiento de no saber quién realmente era y de no querer estar dónde estaba en ese momento. Sufrió una auténtica paralización.

El artista confesó que siempre se ha sentido fuerte, incluso después del asesinato de su amigo, Christopher, pero que en ese instante pasó a ser vulnerable. Tras aquella experiencia, al día siguiente, escribió el tema. El resultado es la canción y el videoclip más íntimo de su carrera, a pesar de que, como reconoce, ha hecho otros muy honestos durante estos años.