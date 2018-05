La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano (Compromís) se ha sumado a la campaña feminista #cuéntalo para visibilizar episodios de abusos y agresiones sexuales. Al impacto habitual que causan los testimonios de figuras públicas, se ha sumado la dureza del episodio vivido por Lozano: sufrió abusos de un profesor con tan solo 10 años.

¿Por qué se decide a publicar ese tweet en el que revela un caso de abuso vivido en primera persona?

Tuve conocimiento de la campaña #cuéntalo y dentro del contexto que todos conocemos de la sentencia de 'la manada', de toda esa masa crítica que culminó el 8 de marzo reclamando derechos y libertades de las mujeres, me parecía lógico y coherente aportar mi experiencia que al final es la de muchísimas mujeres porque esta campaña ha traspasado fronteras y se está difundiendo a nivel mundial.

Son miles y millones las mujeres que están difundiendo estas violencias sexuales que han sufrido de diferente intensidad. Creo que ha llegado el momento de no asumir como normal esta cultura del miedo y de la amenaza sexual, del ten cuidado y del no vayas sola y tenemos que poner el foco en la parte de los hombres que agreden.

¿Qué fue lo que le sucedió?

En unas clases de kárate a las que iba con tan solo 10 años, el profesor realizó abusos sexuales conmigo, es decir, tocamientos. Yo no entendía muy bien lo que pasaba, me sentía muy incómoda y no supe reaccionar a esas prácticas que fueron durante varias clases, hasta que al final se lo dije en casa a mis padres.

En ese momento no lo denunciaron, cosa que quiero pensar que hoy en día no podría pasar y que habría una denuncia. Creo que se ha avanzado como sociedad, que tenemos una sensibilidad hacia muchísimas cosas que antes no teníamos, como violencia machista, abusos o maltrato a menores. En aquel momento mis padres no tuvieron el coraje o no sintieron que tenían ese respaldo social o esa legitimidad para hacerlo, pero creo que eso hoy en día no podría pasar.

¿Cree que las nuevas generaciones están concienciadas con el tema de los abusos sexuales?

Tenemos que poner el foco en que los chicos no perpetúen esos compartamientos porque al final quien agrede es una parte de los hombres y hay que poner el foco ahí. En las nuevas generaciones parece que está habiendo un retroceso, una vuelta digamos al macho y hay actitudes de ir al extremo. Ahora parece que el tío que más mola es el que más conquista, el que más humilla, el que más domina. También se sexualiza mucho más a las chicas.

¿A qué cree que se debe este retroceso?

No he hecho un estudio sociológico, pero tengo mi interpretación de los hechos. Yo creo que los hombres necesitan identidad porque no han vivido la revolución feminista y lo que ha supuesto para las mujeres de cuestionamiento de roles, de superar límites y barreras.

Nosotras hemos hecho ese recorrido de empoderamiento y ese proceso los hombres no lo han hecho, en el sentido de trabajarse las emociones, la identidad masculina desde otros parámetros que no sean los referentes tradicionales y machistas, sino crear otros referentes potentes que sean más satisfactorios. Quien agrede y tiene esos comportamientos está demostrando que no tiene autoestima, que no tiene control sobre sí mismo y tiene que compensar sometiendo, humillando, dominando.

Es un trabajo cultural potente que debemos iniciar ya. A mí me cuentan compañeras que están en centros educativos que algunos chavales trivializan el tema de 'la manada'. Incluso una amiga que es profesora de química me comentaba que llegaron a preguntarle cómo podían hacer burundanga para violar a las chicas. Son cosas con las que no se debe bromear y hay que poner el foco ahí.

¿Cree que ha fallado algo en la sentencia de 'la manada'?

Parece que el punto crítico estaba en el concepto de inmitidación, es decir, ¿se puede considerar que una mujer ha sido, como se reconoce, violentada sexualmente, que se han cometido actos sexuales en su cuerpo sin su consentimiento y que eso no sea considerado intimidación porque no ha mediado la fuerza física? Ese es el debate, yo creo que la ley no tiene en cuenta esa perspectiva de género porque si no, no haría esa distinción.

Está perfectamente descrito el fenómeno de la parálisis en muchos asaltos sexuales y, por lo tanto, no es necesario el uso de la fuerza porque la víctima está paralizada. Eso no implica que no haya intimidación, que no haya violencia. El ámbito judicial en lugar de llevarse las manos a la cabeza con la reacción social debe hacer una reflexión sobre lo que está pasando. Está claro que algo no concuerda, que se está siendo injusto a la hora de valorar las agresiones sexuales a las mujeres.

¿Se plantean una campaña específica de prevención de agresiones sexuales para las próximas Fallas?

Las pasadas Fallas sí que hubo acciones de concienciación en las que se abordaba el tema, era uno de los puntos que incluían esas recomendaciones de convivencia que se publicitaron. Campaña específica sobre agresiones sexuales en Fallas lo hemos valorado a veces, pero sí que es verdad que los datos que teníamos no indicaban que hubieran problemas de ese tipo durante las fiestas. De momento no nos hemos decidido, pero no sé si de cara al año que viene se podría plantear.

En cuanto al estudio sobre el tratamiento de la mujer en las Fallas, ¿tenéis ya algún indicador?

No, aún no. Se están recogiendo ahora todos los análisis que hizo el grupo de trabajo las pasadas fiestas en eventos falleros y en 200 monumentos. Se trata de hacer una auditoría de género a toda la fiesta, desde las representaciones en los monumentos a todo el entramado fallero, todos los órganos de dirección, qué papel juegan los hombres y las mujeres. De momento no hay resultados, en junio habrá una primera parte y a finales de año estará la parte cualitativa tras los debates y grupos discusión que se organizarán.

¿Qué utilidad tendrán las conclusiones de este estudio?

La idea es que sirva para algo. El propio proceso de reflexión colectiva nos servirá para darnos cuenta de cuál es la realidad, no solo al Ayuntamiento y al Consell de les Dones, sino también al mundo fallero. La idea sería hacer propuestas de acción a partir de esas conclusiones, que me gustaría que fueran unas propuestas consensuadas todos los agentes falleros y el Conselle de les Dones.

¿Cuál es tu visión personal del papel de la mujer en las Fallas?

Sigue habiendo representación muy estereotipada de hombres y mujeres en los monumentos, puede que en las figuras centrales no, sobre todo en las fallas de secciones altas, pero en algunas escenas sí que se detectan estereotipos y sexismo a la hora de respresentar a hombres y mujeres y otro tipo de estereotipos referentes a la raza o la diversidad sexual. La sociedad sigue teniendo esos tics y esos prejuicios y eso se refleja en todos los ámbitos y cómo no en el ámbito de las Fallas. Parece que en los ámbitos de poder de la fiesta siguen faltando mujeres.

¿Qué papel cree que debería jugar la Fallera Mayor de València?

El debate sobre la máxima representación creo que poco a poco se intenta modificar y adaptar a lo que es una representante de cualquier otra fiesta. Igual no hace falta la figura de la Fallera Mayor, igual hay que replantarse muchas cosas, pero tampoco puedes hacer una interferencia de ese tipo desde fuera. Hay que ir trabajando poco a poco para encontrar nuevas maneras de representar a las fiestas que sean acordes con el siglo XXI. Habría que hacer un trabajo de reflexión, y se debe de hacer.

El grupo municipal de Compromís cuenta con un 27% de asesoras; de cara a las próximas elecciones, ¿pensáis llevar la paridad a los cargos de confianza?

Estaría bien, pero aún no se ha abierto ese debate interno. Desde luego, en lo que a mí respecta, pertenezco a la ejecutiva de Compromís per València y en ese ámbito serán en el que traslade ese tipo de medidas. Yo estaría encantada de que hubiera cremallera, de que fuéramos más allá de la ley de electoral y que esa paridad pudiera reflejarse en todos los nombramientos, pero ese debate aún no se ha abierto.

¿Qué le pareció el anuncio del PSPV de asesorar en sus sedes sobre la Renta Valenciana de Inclusión?

No voy a entrar mucho en la polémica. Creo que los lugares a los que se tiene que acudir son los que están los profesionales especializados, a los recursos municipales que son los centros de servicios sociales. Ese es el lugar en el que entiendo que tiene que acudir la ciudadanía para informarse y gestionarlo. La semana pasada fue la entrada en vigor de la Renta y ya sabíamos que iba a ser una semana potente de trabajo. Hemos atendido a 4.500 personas en los 11 centros de servicios sociales del Ayuntamiento.