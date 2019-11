El clon de Lucas, Mari Carmen y la campaña submarina; anécdotas valencianas de los preparativos para el 10N

Candidatos que han aportado su furgoneta propia para hacer campaña, que han tenido que empujar el coche porque no arrancaba, o que han llevado a sus mascotas a los mítines: aunque la campaña electoral de las elecciones generales del 10N ha sido la más breve, no le han faltado anécdotas para completarla.

El candidato de Més Compromís al Congreso, Joan Baldoví, avisaba a la prensa de que su campaña sería bastante más austera. Pensat i fet, el candidato ha usado su furgoneta para acudir a los actos fuera de la ciudad. La Baldoneta, como se llama el vehículo, la utiliza habitualmente para acudir al campo.

Otra anécdota de motores es la que protagonizó la candidata de PP por Valencia, Belén Hoyo, cuyo equipo se quedó sin batería en varias ocasiones en el coche que habían alquilado para la campaña y tuvieron que empujar para volver a arrancar.

Los perros han tenido su protagonismo estos días, como Lucas, el "arma secreta" de Albert Rivera para los debates. El perro elegido para el encuentro de familias no era aquel que "huele a leche", sino Pelayo, un caniche toy similar a Lucas que es propiedad del diputado autonómico Toni Woodward y al que todos los niños quisieron acariciar.

En los mítines no falta la música y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, fue recibido en el de Feria Valencia con los acordes de la película "Piratas del Caribe" y recibió de un militante unos pasteles de cabello de ángel. Los socialistas optaron por su playlist clásica, que incluye 'Resistiré' como himno; mientras que su candidato por Alicante, Pedro Duque, hacía campaña submarina, buceando para reivindicar la ciencia.

Casado optó por cerrar su último acto en la capital valenciana en el auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic, en el que Belén Hoyo aseguró, se concentraba la "marea azul", en referencia al color corporativo. En el caso de la ultraderechista Vox, el partido montó una especie de mercadillo a la entrada del último mitin, con banderas y toda clase de merchandising del partido.

Los partidos admiten que la campaña se juega también en las redes sociales, y por ello Compromís convirtió en viral a Mari Carmen, una jubilada militante del partido que se dedicó a comentar desde el Twitter de Compromís el debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, en el que Mónica Oltra ha confesado que se durmió mientras lo veía.

La gastronomía autóctona ha tenido su espacio, como en cada edición electoral, con actos de partido entre degustaciones de arroz al horno, chocolatadas, encuentros para tomar cañas o comerse un bocadillo de jamón en Muro de Alcoi, como hizo Casado.

En esta campaña en clave valenciana también ha participado un nuevo protagonista, el candidato de Más País, Íñigo Errejón, que aliado con Compromís para la cita electoral pronunció íntegramente en valenciano su mítin en València el sábado y se atrevió incluso a parafrasear al poeta Vicent Andrés Estellés para elogiar la confluencia: "No hi havia a València dos amants com nosaltres".