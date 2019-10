Oposición y PSPV consideran que la EMT incumplió sus protocolos de seguridad que hubieran evitado el robo de 4 millones

El concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, junto con el gerente de la entidad, Josep Enric García Alemany, han declarado este miércoles en la primera sesión de comparecencias de la comisión de trabajo para investigar el robo de 4 millones de euros en la EMT.

La directiva despedida, Celia Zafra, finalmente no se ha presentado, supuestamente porque la notificación le ha llegado en torno a las 12.00 horas, una hora antes del inicio previsto de las comparecencias.

Tan solo el personal de la plantilla de la EMT está obligado a acudir a los interrogatorios, por lo que Zafra, al haber sido cesada tras detectarse el fraude, podía optar por no presentarse.

Tras las declaraciones de Grezzi y de Alemany, los consejeros de Vox, Ciudadanos (CS), PP y PSPV han coincidido en destacar que el incumplimiento del procedimiento establecido en la EMT para ejecutar los pagos facilitó que se llevara a cabo el fraude y sobre todo que no se detectara.

Según la consejera socialista y presidenta de la comisión, Elisa Valía, "las decisiones que tienen que ver con las funciones del personal que está de baja o de vacaciones han facilitado la acumulación de tareas en ciertas personas que sí que ha podido facilitar que haya fallos en los protocolos de control de la contabilidad y los recursos financieros".

Valía hace referencia así a el hecho de que Zafra, debido a las bajas que existía en es ese momento en la cúpula de la empresa pública, aglutinara durante el periodo de la estafa las competencias de recepción y contraste de facturas, creación y autorización de remesas y conciliación de las cuentas, unas tareas que según el informe interno de procedimiento y control de la empresa debían recaer en personas diferentes para evitar situaciones de riesgo.

"En el procedimiento se establece que cuando alguien está de baja o vacaciones su superior es quien asume las tareas, pero no prevé que cuando esa persona superior asume una de las partes del proceso, debe buscarse una persona alternativa porque si no todo el concepto de cortafuegos y de mancomunar firmas no vale para nada si todo el proceso recae en una persona", ha explicado Valía.

Sin embargo, la consejera de Compromís, Lucía Beamud, ha insistido en que los responsables de la estafa son Zafra por ordenar las transferencias sin autorización y Caixabank por cursarlas sin seguir el trámite de firma electrónica mancomunada, hechos que dejan sin efecto el procedimiento de seguridad.

Las declaraciones de Grezzi y Alemany se han producido tras conocerse la respuesta de Caixabank al requerimiento de la EMT para que la entidad financiera devuelva los 4 millones.

En la misma, el banco rechaza cualquier responsabilidad, se niega a reintegrar el dinero y asegura que la superior de Zafra, María Rayon, quien estaba de baja por maternidad en el momento de la estafa, fue conocedora de las operaciones mediante la banca on line, algo que hasta ahora desde la dirección de la EMT se había negado.

Al respecto, los consejeros de Vox, Cs, PP y PSPV han destacado también que los comparecientes han revelado que Rayon, además de mantener la firma para ejecutar pagos, realizaba otras tareas como fiscalización y revisión de tesorería, negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o preparación del presupuesto para 2020, pese a estar de baja por maternidad primero y por lactancia después. Para Valía esta situación "no es lógica ni adecuada" y se debían haber cogido un permiso a tiempo parcial.

Por este motivo, todos los partidos, salvo el PSPV, han solicitado de nuevo el cese de Alemany como gerente y la dimisión de Grezzi, un punto que se debatirá de nuevo este jueves en el pleno municipal. De hecho, los socialistas han descartado que vayan a sumarse a la oposición para solicitar el cese del edil como presidente de la EMT.

Tanto Grezzi como Alemany han mantenido, según los consejeros, que tan solo se ejecutan pagos mediante papeleo original en la sede del banco para movimientos de fondos entre cuentas propias o para pagos de nóminas. El resto se hacían mediante firmas mancomunadas por banca on line.

Los consejeros han informado también de que, según los comparecientes, el día 24 de septiembre, uno después de destaparse el fraude, un asesor de alcaldía del Ayuntamiento mantuvo una reunión con Caixabank, aunque no se ha desvelado el contenido de la misma.

Por otra parte, ha quedado confirmado también que el Deutsche Bank actuó como intermediario entre Caixabank y el Bank of China para ejecutar las transferencias.

La próxima jornada de comparecencias tendrá lugar el 12 de noviembre para la misma está citada la jefa de gestión, María Rayon, y dos empleados de Caixabank.