Grezzi reconoce que la directiva de la EMT que estaba de baja por maternidad "seguía con competencias de firmar transferencias"

El concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Giuseppe Grezzi, ha reconocido este jueves durante el pleno extraordinario forzado por la oposición para tratar el fraude de 4 millones en la entidad que la directora de gestión, María Rayon, seguía ejerciendo las competencias en materia de firma de transferencias pese a estar de baja de maternidad.

Tras la sesión plenaria, Grezzi ha aclarado que esta directiva es con el gerente, la única que tiene firma para realizar transferencias mediante su DNI de forma mancumunada y que "la trabajadora pidió mantener esa labor porque si no se paralizaba la empresa", pero el resto de competencias "como la gestión del correo electrónico y de tesorería las delegó en su equipo".

El personal de Caixabank puso en copia a Rayon en los correos de las transferencias ejecutadas los días 17 y 20 de septiembre, en los que la entidad financiera daba curso a los traspados ordenados por la jefa de administración despedida, Celia Zafra, en los que la entidad financiera confirmaba la ejecución de los pagos, pero reclamaba las órdenes originales. Entre ambos días se transfirieron 1,7 millones de euros.

En este sentido, el portavoz municipal en funciones del PSPV, Ramón Vilar, ha reconocido que su grupo desconocía que Rayon seguía ejecutando transferencias durante su periodo de baja.

Al respecto, la portavoz del PP, María José Catalá, ha anunciado que llevará el caso a la Inspección de Trabajo al considerar que no procede que Rayón realice actividades laborales estando de baja. Además, se ha preguntado que si realmente ella no miró el correo de la empresa durante su baja maternal, quién controlaba los movimientos en las cuentas y por qué no detectó el fraude.

Catalá ha anunciado además que el grupo popular se personará en la investigación judicial sobre el robo que se investiga en el juzgado de instrucción 18.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, también ha asegurado que van a plantear todas las acciones legales que sean oportunas por la cuestión de la firma de transferencias de la directiva estando de baja de la directiva y ha lamentado la falta de transparencia, puesto que van conociendo la información y los detalles con cuentagotas.

El edil de Vox, Vicente Montañez, ha destacado que el pleno ha puesto en evidencia "la forma que tiene el señor Grezzi de gestionar la EMT ya que sin ir más lejos ha manifestado que una persona estando de baja realizaba una actividad laboral, con lo cual ha reconocido que se producen irregularidades con la Seguridad Social".