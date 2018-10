El PSPV propone una reforma exprés de la ley electoral para bajar el listón al 3%

El grupo socialista en las Corts ha registrado este jueves una reforma exprés de la ley electoral valenciana para rebajar el listón electoral al 3%. Una modificación que pretenden que se realice este mes de noviembre por el procedimiento de lectura única, dado el bloqueo de Ciudadanos a la reforma de mínimos que plantean los grupos del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos).

A principios de legislatura se anunció una reforma ambiciosa de la ley electoral y del Estatut de Autonomía que los tiempos se han encargado de rebajar. Acuerdos paralizados en el Congreso de los Diputados para modificar el Estatut -pendiente desde 2011-, el cambio de posición de algunos grupos y las desavenencias en cuanto al modelo han conseguido que la reforma antes de las próximas elecciones se de por imposible entre las filas de las Corts.

La propuesta exprés del PSPV no ha contentado ni al Botànic ni a la oposición, mostrando todos los grupos su sorpresa ante esta iniciativa que no se les había avanzado y mientras se tramita en comisión una reforma más extensa de esa ley. Alfred Boix, uno de los diputados que ha anunciado la nueva reforma, es también el presidente de la comisión que tramita la anterior y que lleva meses parada. Boix insiste en que no renuncian a una reforma integral, pero que "no es incompatible con esta vía rápida".

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha explicado en declaraciones a los medios que han decidido presentar esta iniciativa a cinco meses de que termine la legislatura "real" con la disolución del parlamento a finales de marzo, con el objetivo de que esta reforma por lectura única permita, de conseguir el voto a favor de 66 diputados (mayoría cualificada, de dos tercios), ser aplicada en los comicios de mayo de 2019.

Mata considera que las negociaciones y el trabajo de la comisión han sido procesos "ambiciosos", pero no están en disposición de cumplirse. La negativa de Ciudadanos a dar su voto favorable si no se reforma el Estatut d'Autonomia para cambiar la circunscripción dificulta el proceso.

Desde Compromís se han mostrado "sorprendidos" por el anuncio. Su portavoz, Fran Ferri, ha criticado que " habiendo una reforma más extensa que habla de más cosas el PSPV presenta esta propuesta cuando podríamos avanzar una ley más avanzada. "No sé qué pretende con esto, espero que no se pretenda acabar con el debate sobre la reforma de la ley", ha dicho, señalando también que la acusación "de falta de diálogo en cuanto a la circunscripción única no es cierta" porque los portavoces del Botànic tienen un grupo y no saben nada del socialista desde que Cs lanzó su propuesta para modificar el estatuto.

El diputado de Podemos Antonio Montiel también ha mostrado su sorpresa ante esta "iniciativa unilateral" que ve "una deslealtad política" y ha advertido de que el PSPV "ha dado un salto al vacío" con esta propuesta que necesita una mayoría cualificada que los socialistas no pueden garantizar.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, considera que la propuesta supone "dinamitar prácticamente todos los puentes, [hacer un] flaco favor al diálogo y la negociación durante tres años, es tomarse la ley electoral a cachondeo y no querer una ley electoral de calidad, completa y que perdure en el tiempo".

La portavoz adjunta del PP Eva Ortiz considera que el PSPV "tiene demasiada prisa en romper el pacto del Botànic", ha indicado Ortiz, que cree que esto es una medida 'made in Mata' para "no hablar de otras cuestiones". A su juicio, esto es "un caos, una constatación del lío permanente, de la falta de información" y ha pedido el adelanto electoral.