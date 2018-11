Protesta ciudadana ante la actuación de cuatro policías de Valencia por multar y requisar los instrumentos a un músico callejero

La Policía Local de Valencia ha multado y requisado los instrumentos al conocido músico callejero Borja Catanesi. Hasta cuatro agentes, como se observa en la imágenes que ha colgado el propio músico en su cuenta de Facebook, participaron en la actuación, lo que provocó la indignación ciudadana que retó a los policías a detenerlos a todos o les espetó que "deben estar al servicio del pueblo". La multa, según Catanesi "es por contaminación acústica".

El músico, que y ha sido multado en otras ocasiones por el mismo motivo, ha criticado duramente la actuación policial. "El fenómeno de la música callejera se ha extendido por todo el mundo y a día de hoy es un bien cultural, que se protege y promueve, como pasa en Reino Unido, Italia, Australia…", ha dicho en un post en su red social.

Catanesi ha explicado que "tocar en la calle forma parte de mi vida. Llevo haciéndolo 3 años por Europa y me ha traído muchas cosas positivas". "Recientemente he ganado el primer premio del concurso internacional de músicos callejeros Universal Street Games, celebrado en Minneapolis, USA. Es una pena ver como fuera de España es una actividad respetada y valorada y, por el contrario, aquí es castigada, como en mi caso, con la incautación de mis instrumentos", ha sentenciado.

Tras la actuación policial acudió el concejal de Movilidad Ciudadana, Giuseppe Grezzi, que interpeló a los agentes por la situación. Este hecho ha soliviantado a la policía y a la concejal de Policía Local, Anaïs Meguzzato, que ha criticado duramente a su compañero de gobierno.

"Las ordenanzas municipales dicen que no se puede tocar en la calle y la policía actúa porque debe hacer cumplir la ley. En este caso no es que toque, sino que monta un escenario", ha explicado Meguzzato. La edil del PSPV-PSOE, ha manifestado que sus socios de Compromís "ya pueden cambiar la ordenanza para que como en París o en Londres se pueda tocar en la calle".

"Pilar Soriano y Galiana son los responsables de esta ordenanza de contaminación acústica y creo que tienen el borrador de la nueva ordenanza y no me ha parecido ver que los músicos puedan tocar en la calle. Han tenido tres años y medio", ha criticado. "A mi me parece fenomenal que toquen pero lo debe contemplar la ordenanza", ha sentenciado.