"IVAM parla d'art" és el títol d'aquesta sèrie de conferències de caràcter divulgatiu que recorre aspectes conceptuals i les tendències de l'art des de l'inici del segle XX fins a l'actualitat. Les xarrades, disponibles en el canal de Youtube del centre, són impartides pels propis conservadors del museu visibilitzant, d'aquesta manera, algunes de les investigacions que s'estan duent a terme en la pròpia institució. En les conferències es parla sobre 'Pioneres de la transgressió: dones en les avantguardes artístiques', s'aborden qüestions com 'Per què no hi ha hagut grans dones artistes?', es debaten tendències com 'L'art Pop en la Col·lecció de l'IVAM' o s'analitzen les 'Claus de l'art del segle XX'.