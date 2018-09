El líder de Ciudadanos Elche presume en su currículum de un máster pese a no tener estudios superiores

Las dimisiones de Cristina Cifuentes y Carmen Montón por las irregularidades en sus respectivos másteres han elevado el listón de la ejemplaridad de una clase política cuya formación académica se empieza a mirar con lupa. Bajo la premisa cuantos más títulos, mejor carta de presentación, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Elche, David Caballero, asegura en distintos portales de internet haber obtenido un máster pese a no tener finalizados los estudios superiores.

El líder de la formación naranja cuenta, según el portal del Ayuntamiento de Elche y su página personal davidcaballero.es, con el título de Bachiller y COU. Hasta ahí llegan sus estudios en lo que se conoce como la educación superior. Es cierto que cursó el ciclo superior en Sistemas de Telecomunicación e Informática, pero no llegó a completarlos porque le faltaron “varias asignaturas”, explica a eldiario.es. De ahí que especifique en su currículum que tiene “estudios de Telecomunicaciones”.

Más tarde, mientras trabajaba como “director general y distribuidor” de la marca de telefonía Orange, hizo entre 2012 y 2014 el “máster en Dirección Comercial y Ventas” que ofrece la consultoría Fuerza Comercial en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. El Ministerio de Educación especifica que para hacer un máster hay que tener previamente un graduado, licenciatura, arquitectura o ingeniería.

El currículum publicado de David Caballero

“Sé que no puede ser un máster como tal porque no tengo una carrera pero como lo llamaban así, no lo puedo poner de otra forma”, responde. “Era un curso para directores comerciales”, añade. De hecho, en el portal de la consultoría Fuerza Comercial ya no aparece este título ni por teléfono aclaran por qué lo llamaban máster cuando no lo es. “Esos temas lo llevaba otra persona que ya no está trabajando con nosotros”, responde la responsable. Como esta empresa, en España hay numerosas escuelas de negocios que ofrecen títulos propios privados como la denominación de másteres, una cuestión que para Caballero es la que se debería "legislar".

¿No pensó en corregir su currículum? Le preguntamos al regidor. “Sí, y con todo este lío de los másteres de Cifuentes y Casado pensé en quitarlo de la web pero supuse que sería peor por si alguien le había hecho un pantallazo e insisto, es que se llama así y por lo tanto no puedo hacer nada”, argumenta. Algunos círculos de Ciudadanos reconocen ahora que se repasó el currículum de Caballero “y sorprendió lo de su máster”.

En este sentido, en abril de este año avanzaba Alicante Plaza que dos vicepresidentes de la Diputación de Alicante, Javier Sendra y Alejandro Morant, sí que habían modificado sus currículums públicos donde ponían másteres, pasaban a ser cursos, al no ser ninguno de los dos licenciados. Otro diputado provincial, Rafael Candela, también ha tenido que cambiar la denominación de su máster en Liderazgo para la Gestión Pública al tratarse en realidad en “un programa de negocios”. Candela tampoco tenía entonces estudios universitarios aunque tiempo después ha acabado la carrera de Derecho, cuya matrícula de último curso pagó con una beca otorgada por la Diputación de Alicante. El presidente de Ciudadanos Elche, David Caballero, también está cursando ahora la carrera de Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y concluye: “En ningún momento he querido engordar mi currículum”.