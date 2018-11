El juzgado del caso IVAM embarga inmuebles a Consuelo Císcar valorados en un millón de euros

Consuelo Císcar, exdirectora del IVAM, ha visto como el Juzgado de Instrucción número 21 de València ha embargado inmuebles de su propiedad por valor de un millón de euros dentro de las investigaciones por las irregularidades de la gestión del Institut Valencià d'Art Modern. Los muebles son retenidos de esta forma ante la posibilidad de una posible condena para asegurarse la justicia que esta pueda ser pagada y no pueda ser vendida o transmitida.

La información que publica Las Provincias explica que se trata de dos pisos próximos a la avenida Blasco Ibáñez de València, así como otros del área metropolitana de València.

Cabe recordar que la titular del juzgado exigió el pasado mes de mayo una fianza de 4,1 millones de euros a la exdirectora de este museo Consuelo Císcar, al ex director general de Administración y Finanzas Juan Carlos Lledó y a José Luis Rueda, hijo del pintor y escultor madrileño Gerardo Rueda. Esta decisión ya implicaba el embargo de bienes por este importe, se adoptaba tras la petición formulada por el letrado de la Generalitat Valenciana, que ejerce la acusación particular, y que el pasado mes de abril pidió que la investigación se extendiese al hijo de Rueda, al haber detectado que éste pudo vender al Instituto Valenciano de Arte Moderno obras de arte no originales.

El mismo periódico señala que el marido de Císcar, Rafael Blasco, se encuentra en prisión por el caso Cooperación y que su defensa ha llegado a un acuerdo con Anticorrupción para reconocerse culpable en las piezas no juzgadas todavía, pacto que supondría reducir de 17 a 3 años de prisión que se sumarían a su condena; no obstante como condición se impondría que Blasco devolviese el dinero sustraído antes de firmar el acuerdo.