El Palacio de Congresos de Valencia incrementa su actividad internacional en un 75%

La concejala de Desarrollo Económico Sostenible y presidenta del Palacio de Congresos, Sandra Gómez, ha explicado que en la reunión del Consejo de Administración celebrada este lunes se han presentado los resultados de la gestión realizada durante los siete primeros meses del año. Según el informe emitido, se han celebrado un total de 62 eventos a los que han acudido 55.703 personas, lo que supone un incremento del 150 por ciento de convenciones.

Sandra Gómez ha resaltado "el carácter fuertemente internacional de los actos albergados, fundamentalmente congresos internacionales, que han aumentado en un 75 %, con respecto al mismo periodo de 2017". "Estos resultados han permitido que la cifra de negocio internacional haya alcanzado el 42 % de la actividad total", ha puntualizado.

Gracias al resultado contable, con un superávit de 614.277 euros obtenidos por el recinto en el año 2017, el Consejo de Administración ha aprobado la propuesta para destinar 487.734,05 euros a amortizar parte del endeudamiento financiero privado.

Satisfacción del cliente

Otro de los datos relevantes que, en opinión de Gómez, muestra el informe presentado, es el "elevado índice de satisfacción del cliente". La concejala ha afirmado que este hecho "avala la tendencia histórica que ha hecho posible que el Palacio de Congresos de València alcance, por segunda vez en su historia, el Premio al Mejor Palacio de Congresos del Mundo", otorgado por la Asociación Internacional de Palacios de Congresos (AIPC). Gómez ha puesto en valor que este galardón constituye "un elemento diferenciador frente a la cada vez mayor competencia del mercado y eleva al Palacio de Congresos de València a lo más alto del ranking internacional de recintos congresuales".

Asimismo, ha subrayado que la consecución de estos hitos es "fruto de la labor realizada por el equipo de profesionales que trabajan en el Palacio". Dentro del ámbito comercial, por ejemplo, se han llevado a cabo numerosas iniciativas, entre las que ha citado la participación en los principales foros y certámenes del sector, acciones de marketing relacional y la realización de 421 visitas comerciales y de inspección de ámbito nacional e internacional. Estas actuaciones han propiciado la presentación de 65 candidaturas y que se hayan ganado 29 candidaturas de eventos, como Longevity World Forum 2018, Post Ash 2019 American Society of Hematology, European Conference on Networks and Communications 2019 o European Knee Society Conference 2019, entre otros.

Por su parte, la directora del Palacio de Congresos, Sylvia Andrés ha destacado que estas acciones están enmarcadas dentro del Plan Estratégico 2018-2020 presentado por la entidad, y que fue también aprobado por el Consejo de Administración. "Este documento describe la razón de ser de la institución, su visión de futuro, las características distintivas de su actuación y los grupos de interés con los que desea interactuar y contribuir a la creación de valor para la sociedad", ha expuesto.

Sylvia Andrés ha resaltado que las inversiones del Ayuntamiento de València "han incrementado la competitividad del edificio, lo que ha permitido recuperar la actividad, con una previsión de futuro muy optimista, y gracias a ello, estamos disminuyendo el volumen de deuda financiera más rápido de lo previsto".

"Actualmente", ha añadido, "València cuenta con un Palacio de Congresos que posee unas infraestructuras del máximo nivel a las que añade un equipo humano comprometido, cuyo esfuerzo ha sido reconocido a través del mejor galardón con el que podríamos soñar para celebrar nuestro vigésimo aniversario", ha apuntado.

Además, ha recordado que desde su inauguración en 1998, el edificio diseñado por Norman Foster "ha acogido 2.700 eventos y dos millones de asistentes, generando en la ciudad dos millones de pernoctaciones". "El impacto económico directo e indirecto derivado de esta actividad asciende a 1.100 millones de euros, más de 36 veces el coste del edificio".