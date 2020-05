Una comissió amb experts internacionals elegirà un nou director de l'IVAM al setembre

Una comissió de selecció de la qual formaran part el director del Museu Nacional Reina Sofia de Madrid, Manuel Borja-Villel, la directora de la Whitechapel Gallery de Londres, Iwona Blazwick, l'exdirector de la Tate Modern, també de Londres, Vicent Todolí, i a falta de confirmació definitiva, el director del Centre Pompidou de París, Bernard Blistène, a més de la secretària autonòmica i la directora general de Cultura, triarà al setembre el nou director de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

Així ho ha confirmat a eldiario.es el conseller de Cultura, Vicent Marzà, després de mantindre dimecres una conversa amb l'actual director del museu valencià, José Miguel García Cortés, que declina presentar-se al concurs.

García Cortés, que compleix sis anys al capdavant de l'IVAM des que fóra seleccionat en un concurs, aspirava a veure prorrogat el seu contracte uns altres dos anys, però aqueixa possibilitat ha sigut descartada pel departament de Cultura.

La Llei de l'IVAM, que va ser aprovada al febrer del 2018, va separar les funcions de gerència i de direcció artística que inicialment requeien sobre el responsable del museu valencià i l'informe d'auditoria del centre artístic va assenyalar la necessitat d'un nou contracte precisament per la separació de totes dues funcions. "No és possible prorrogar el contracte sense convocar un nou concurs, com és norma en tots els nomenaments que fem d'aquesta mena de responsables d'institucions culturals", indica Marzà.

El pròxim consell rector de l'IVAM aprovarà les bases del concurs i al setembre, quan es compleixen sis anys de la signatura del seu contracte per part de García Cortés, serà triada la persona que dirigisca el museu a partir d'aqueix moment.



García Cortés havia insistit en les seues declaracions i entrevistes en la conveniència que els projectes de museus com l'IVAM tinguen una continuïtat suficient.



Marzà, que ha mantingut la vigència del contracte de García Cortés heretat de l'època del PP, és partidari de repensar aqueix projecte perquè la situació de l'IVAM, que ha vist incrementat el seu finançament aquests anys, ha canviat.