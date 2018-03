L'art en Perill, un documental que reivindica el llegat de Josep Renau

Sentir la veu de Josep Renau parlant de la seua obra, endinsar-nos en la llum del seu art i en les ombres d'alguns capítols vitals, això ho aconsegueix el documental "Josep Renau. L'art en perill", d'Eva Vizcarra i Rafael Casany, presentat aquesta setmana a 'Institut Valencià d'Art Modern i la Filmoteca.

La pel·lícula realça la figura i l'obra de la figura cabdal de les avantguardes artístiques al País Valencià i a tot l'Estat. Un valencià d'abast internacional, personatge indispensable en el món de l'art. Amb música original de Miquel Gil, Peter Gun i Javier Vercher l'espectador passeja per la infantesa de l'artista als carrers del barri del Cabanyal per a després exiliar-se fins a Mèxic i, posteriorment, a la que va ser la República Democràtica Alemanya, on va desenvolupar els murals que encara es troben a la ciutat de Halle-Neustandt.

"Ha estat una producció complicada, especialment a Berlín on vam rodar a molt baixes temperatures", ha comentat la directora Eva Vizcarra, productora executiva d'Endora Producciones. El documental recull els testimonis de Marta Hoffman, artista i amiga del creador; José Miguel G. Cortés, director de l'Institut Valencià d'Art Modern; Fernando Bellón, biògraf de Renau; Manuel García, crític d'art o Doro Balaguer, amic de l'artista i impulsor de la Fundació Josep Renau.

Amb totes aquestes veus s'aborda una figura "tan complexa com Renau amb una vida riquíssima plena de llums i ombres", en paraules del codirector i guionista del documental, Rafael Casañ. El documental s'endinsa en algunes de les contradiccions de l'artista, com la seua evolució ideològica des de l'anarquisme a un comunisme estalinista, els seus treballs per al món de la publicitat o la complexa relació amb les dones. Tot això al mateix temps que aborda l'exili i el menysteniment de la seua obra fins i tot després de la dictadura.

Vizcarra i Casañ ha presentat el documental a l'IVAM i la Filmoteca. "L'IVAM és la casa de Josep Renau. Hi ha una voluntat per part de les institucions culturals de remarcar l'obra de Renau", ha destacat el director del museu, José Miguel G. Cortés.

A l'acte, els acompanyava el director de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, que ha subratllat la importància que "l'obra de Renau estiga viva". El documental "va més enllà de la producció audiovisual i suposa la recuperació d'una gran figura, d'un referent no només per als valencians, pel seu paper en les avantguardes i en mantenir viu el patrimoni plàstic espanyol durant la Guerra Civil " ha destacat Guarinos.