Deu llibres valencians per a endur-se de la Fira

Narrativa

La memòria de les ones, de Pepa Guardiola, Ed. Balandra. Laureana Martí deixa la ciutat on s'ha fet adulta per a tornar al poble on va crèixer, que recorda molt a la Xàbia de Guardiola. L'autora dibuixa un món teixit pels vincles invisibles que estableixen les dones entre elles i com aquestos han estat essencials per a l'apoderament de la dona actual. Guardiola presenta el seu text dissabte 28 d'abril a les 11 del matí amb l'editora de Balandra, Àfrica Ramírez.

La improbable vida de Joan Fuster , diverse s autores, Ed. 3 i 4. Deu autores han fantasejant amb el nostre pensador universal i li han fet escriure cartes, l’han enviat a la carnisseria, a la discoteca, a un restaurant d’Alacant, a una pensió i fins i tot al cel. Li han fet fotografies i l’han observat des de les ombres, mentre ell, des d’allà on siga, fa un whisky, fuma un cigarret i somriu irònicament davant tanta irreverència. Les autores Raquel Ricart, Lliris Picó, Carme Manuel, Mercè Climent, Isabel Canet, Esperança Camps, Elvira Cambrils, Núria Cadenes, Teresa Broseta i Maria Jesús Bolta, signaran exemplars el dimarts 1 de maig per la vesprada.

Napalm, de Joan Canela i Jordi Colonques, Ed. Bromera. Una novel·la negra amb València com a escenari. Uns incendis massius de cotxes colpejen diferents barris de la ciutat. La investigació policial passeja per una galeria de personatges diferents, aparentment inconnexos, que tracten de sobreviure a una misèria quotidiana que massa vegades és molt anterior a la crisi: són els desheretats del sistema. El seu retrat avança a un ritme trepidant, alguna cosa molt grossa està a punt d’esclatar a la ciutat i les conseqüències poden ser terribles.

Assaig

Memòries d'un roder , d'Ernest Nabás, Ed. Vincle. Exsacerdot, periodista i polític, Nabàs teixeix una autobiografia que sembla una novel·la. A partir de la literatura del jo i recolzant-se amb la figura de Marià Seguí, el Gatet d’Otos, “roder temut i estimat”, com a fil conductor, Nabàs barreja amor, odi, mort, tortura i lluita, tot inserit en la història particular de les comarques del nord de Castelló i la Història en majúscules. Memòries d'un roder es presenta diumenge 29 a les 12.30 i en la presentació intervendran el president de la Generalitat Ximo Puig i qui fora president, Joan Lerma.

L’estupor, de Josep Iborra, Ed. Afers. Escriure des de l'estupor, des d'una sorpresa letàrgica, és condició per al bon assaig. L'estupor és un primer recull d’assaigs breus que Josep Iborra va deixar inèdits en morir (2011). És una obra pòstuma que es pot separar en dos blocs: un amb textos de reflexió moral i i filosòfica, i els centrats de crítica i teoria literàries.

El Fugitiu, de Genar Martí i Jorge Saucedo, Ed. Vincle. A 25 anys del crim de les tres xiquetes d'Alcàsser, reconstrueixen periodísticament la fugida d'Antonio Anglés, un dels dos assassins que continua desaparegut. Mentre els mitjans van difondre la hipòtesi que el fugitiu podria haver mort aa l'aigua abans d'arribar al port de Dublín, els dos periodistes demostren que va arribar viu a Irlanda. Els reporters han localitzat 25 testimonis que en la majoria dels casos és la primera vegada que parlen públicament. El Fugitiu es presenta diumenge 29 a les 18h amb els autors, el també periodista Francesc Bayarri i l'editor de Vincle, Manolo Gil.

Poesia

Poesia Completa , de Marc Granell (1976-2016). Ed. Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació. L'obra completa del nostre millor poeta viu. Quaranta anys de versos crus, d'intensitat lírica i social que freguen el pessimisme. Aquesta recopilació ens sorprendrà per la diversitat, que va de l'escriptura amorosa de Versos per a Anna a obres més socials com Refugi Absent. Emporteu-se-la signada dijous 3 de maig per la vesprada.

On els camins s’esborren, d'Anna Montero, Ed. Buc. Un poemari reverberador que esborra la realitat que ens envolta per capficar-se en les sensacions que desprén. Poemes que no donen res per descomptat, que copsen la gravetat d'allò que habita a dins i al voltant nostre. Humil i colpidor, fa camí on no n'hi ha.

Còmic

El dia 3, de Miguel Ángel Giner Bou, Cristina Durán i Laura Ballester, Ed. Astiberri. L'editorial basca publica ara en valencià la lluita contra el silenci i l'oblit dels familiars de les 43 víctimes de l'accident del metro de València del 3 de juliol del 2006, el pitjor de la història d'Espanya. Els il·lustradors de La Grua Estudio es van basar en les investigacions de la periodista del Levante-EMV Laura Ballester reflectides en el llibre Lluitant contra l’oblit i l’AVM3J (Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol) per a contar una història essencial per a la nostra memòria col·lectiva. Els autors presentaran la novel·la gràfica dissabte 28 a les 18h.

Teatre

Les Veus de la Frontera , de Manuel Molins, Ed. Pruna. Una tanca de filferro amb ganivetes no massa alta, i provisional separa els refugiats que fugen de la guerra i la misèria de la recerca de més llibertat, pau i treball. Un llibret p er a reflexionar sobre els drets de refugi i migració al món que s'està interpretant a les escoles. Amb la compra es col·labora amb la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Se'l podreu emportar signat el 28 d'abril per la vesprada.

Literatura infantil

I tu, què fas contra el canvi climàtic? Unes quantes idees pràctiques i alguna d'extraordiària, de Joan Olivares, Ed. Bromera. Valeri, Elvira i l'àvia Balbina tornen a fer de les seues. La mestra explica els perills del canvi climàtic a Valeri i Elvira i els xiquets amb l'ajuda de la iaia, trobaran més de 30 solucions casolanes que diverteixen i desperten la consciència des més menuts. Olivares signarà llibres el dissabte 5 de maig al matí.