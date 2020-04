La policía local equipa con máscaras y guantes a los 'riders' de València para evitar contagios

Los riders, repartidores ciclistas a domicilio de Deliveroo, Uber Eat o Glovo, se han convertido en uno de los símbolos de la precariedad laboral en la conocida como economía de plataforma. La falta de recursos, la concentración de la carga de trabajo y, en muchas ocasiones, el riesgo que supone salir a repartir cuando llueve a cántaros, convierte a estos trabajadores en unos profesionales de riesgo. Con la propagación del coronavirus, su empleo se ha vuelto más sensible y su contacto con alguna persona infectada puede convertirlos en una población de riesgo y en un catalizador para la expansión del virus.

Para ayudar a estos repartidores ciclistas a domicilio, la Policía Local de València ha entregado a la asociación Riders For Derechos 200 mascarillas, 600 guantes y 20 geles desinfectantes. La intención, proteger a los trabajadores, pero también a la población a la que sirven, explican fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana

El material ha sido entregado por el jefe del Cuerpo José Vicente Herrera y el comisario Martí a uno de los miembros de la asociación. Riders For Derechos ha procedido a entregar el material a todos los ciclistas repartidores interesados.

Denis, de Riders For Derechos, recibe la donación de parte del jefe del Cuerpo José Vicente Herrera y el comisario Martí.

Denis, de Riders For Derechos, asegura que las empresas para las que trabajan no les han dotado de material de seguridad para el reparto. "Mandan un correo donde te dicen que te pagarán el material que te compres y un teléfono en el que no te atienden. Pero de momento no nos han abonado nada", explica este representante del sindicato.

Este repartidor ciclista apunta que Uber Eat les ha dicho que cubre 25 euros de material, "pero solo la mascarilla buena ya te cuesta 35 euros". Cabe recordar que, excepto en Just Eat, las plataformas trabajan con empleados por cuenta propia y varios juzgados y la inspección de trabajo ya han decretado que son falsos autónomos.

Este rider afirma que han bajado los pedidos con la crisis del coronavirus, pero ha aumentado el número de ciclistas en las puertas de los restaurantes. "Nos han prometido complementos y bonos por el riesgo que no han cumplido. Están haciendo promociones del coronavirus para ayudar a los restaurantes, pero no a los riders", denuncia.