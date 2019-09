El popular González Pons se alinea con Ribó en contra de la ampliación del puerto: "¿Vamos a cubrir de cemento el escote marino de Valencia?"

El pasado viernes se celebraba el consejo de administración de la Autoridad Portuaria (AVP), una cita en la que se elegía la oferta de MSC para ejecutar las obras y la gestión del nuevo muelle del puerto de Valencia, dando comienzo al proceso de licitación. Sin embargo, la aprobación se produjo con el voto en contra del alcalde Joan Ribó por la negativa de la APV a evaluar el impacto ambiental de esta actuación, y sin el voto de la Generalitat Valenciana, que todavía no ha designado a sus cuatro nuevos representantes en el consejo de administración.

Este lunes, el dirigente popular valenciano y eurodiputado Esteban González Pons se ha alineado con el primer edil valenciano en su artículo semanal en el diario Las Provincias, 'Joan Ribó tiene razón': "No me duele decirlo. Acierta al oponerse a la ampliación norte del puerto, o al exigir por lo menos garantías adicionales de protección de la playa". González Pons asegura además que si el puerto sigue creciendo "a costa de la Malvarrosa por el norte o de El Saler por el sur, Valencia dejará de ser una ciudad que tiene puerto para convertirse en un puerto que tiene una ciudad", y sentencia: "Rotterdam no es el modelo en absoluto". "Pagar el precio de sacrificar la Malvarrosa o El Saler para tener un puerto gigante es una decisión que nos encuadra junto a las ciudades contaminantes, una decisión impropia de la edad digital y de la economía verde", sostiene.

Continúa argumentando que en un momento en el que todo el mundo está hablando de cambio climático, "¿vamos a cubrir de cemento el escote marino de Valencia?", y todo ello "sin que los ciudadanos rechisten, o lo que es peor, sin que se entere". "Si se excava un túnel para camiones por debajo de la Malvarrosa perderemos para siempre la playa. No necesito informes de impacto para saberlo", apunta.

También se refiere a los argumentos laborales: "No es cierto. Mal iríamos si el porvenir del empleo en la Valencia digital consistiera en cargar y descargar barcos, una tarea casi ya robotizada".

La opinión del portavoz popular en el Parlamento Europeo contrasta con la líder del PP en Valencia, María José Catalá, quien hace apenas unos días aseguró que todas las fuerzas políticas deberían posicionarse "del lado" del Puerto en la ampliación norte, que calificó de "necesaria".

La "lección" del AVE

Para justificar sus argumentos, González Pons se refiere a la "lección" del AVE a Madrid, que asegura se ha convertido "después de décadas clamando por tenerlo" en la vía por la que la Valencia "profesional y comercial" se ha marchado a Madrid: "Las más animadas reuniones sociales o políticas de valencianos suelen tenerse ahora en un vagón de AVE". A su juicio, lo que es bueno para determinadas empresas "no es necesariamente bueno para la sociedad".