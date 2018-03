Rivera afirma que la Comunitat Valenciana "no merece ser noticia por implicación de Camps en la caja B del PP"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha asegurado este jueves en Castellón que su partido tiene la "labor fundamental" de limpiar la imagen del país y de la Comunitat Valenciana: "No se merece que vuelva a ser noticia hoy porque el señor Camps vuelva a estar implicado en la caja B del PP".

Rivera ha realizado estas declaraciones en un encuentro ciudadano que ha mantenido en Castellón, en el que se han dado cita más de 600 personas. Este jueves, el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la presunta caja 'b' del PP, José de la Mata, ha acordado investigar las acusaciones formuladas contra el 'expresident' en el juicio de la trama Gürtel relativo a la presunta financiación ilegal del PPCV.

En referencia a Camps, el líder de Ciudadanos ha recordado que "vino hace poco a la comisión a intentar dar lecciones, y ahora resulta que le han vuelto a meter en el caso de la caja B del PP". Según Rivera, "algunos confundieron la Comunitat con un chiringuito, con su partido, sus basuras y sus mezquindades".

"Nosotros no queremos que nadie utilice la Comunitat Valenciana para tapar o financiar ilegalmente ninguna campaña", ha apuntado Albert Rivera, quien ha añadido que por eso crearon la comisión de investigación. "Los que nos han dado lecciones tantos años y los que han intentado confundir la Comunitat Valenciana con un chiringuito se merecen pasar muchos años en la oposición", ha subrayado el presidente de Ciudadanos, para quien "la alternativa al tripartito nacionalista de PSOE y Compromís es Ciudadanos, y lo saben, por eso están nerviosos".

Rivera ha asegurado que en la Comunitat darán la opción a su partido de formar un gobierno y -ha dicho- "hay muchas esperanzas puestas en Ciudadanos". En esta línea, ha argumentado que los españoles esperan que transformen la sociedad. "Quiero que nos conjuremos para formarnos, trabajar y poder decir que llegaremos al Gobierno para hacerlo mejor que PP y PSOE, pues para hacerlo peor ya está Podemos", ha añadido.

Ocultar el nacionalismo

Así mismo, Rivera ha alertado de que en la Comunitat hay que tener "cuidado" con los que "se disfrazan de esa sopa de letras de partidos que se llama Compromís para ocultar el nacionalismo que llevan dentro". "Les hemos visto en manifestaciones a favor de la independencia de Cataluña, con banderas separatistas, defender la imposición lingüística frente a la convivencia lingüística", ha dicho.

Al respecto, ha apuntado que "se les está cayendo la careta y les molesta mucho que haya un partido que lo denuncie cuando Ciudadanos recuerda que Compromís es nacionalista", pero -ha aseverado- "lo vamos a hacer cada día porque en Cataluña los hemos sufrido y les hemos ganado, sabemos cómo ganar a los nacionalistas, y el nacionalismo es el principal problema de España y de Europa en estos momentos".

El líder de Ciudadanos cree que España volverá a levantarse y seguirá creciendo, pero ha advertido de que "si lo de Cataluña, que es un ejemplo de lo que nos puede pasar, se extiende en la Comunitat Valenciana, País Vasco o Baleares, y se convierte en un contagio político de una ideología supremacista, egoísta, que pretende decir que unos son de primera y otros se segunda, puede ser un problemas en unos años".

"El NODO es TV3"

Rivera ha destacado que en Cataluña "el NODO es TV3", y ha apuntado que, incluso aplicando el artículo 155, "el mapa del tiempo dice que la Comunitat Valenciana es parte de un proyecto político que se llama Països Catalans". En este sentido, se ha preguntado si "vamos a pasar del Canal 9 del PP al Canal 9 nacionalista", y ha añadido que Ciudadanos "estará muy vigilante para que no se convierta una tele pública en un elemento de enfrentamiento de nacionalismo".

Ha asegurado además que la Comunitat Valenciana, junto a Cataluña, es la que más exporta en España, "por lo que necesita infraestructuras, y cuando hablamos del Corredor Mediterráneo es algo que representa ser competitivos en el mundo, que nuestros productos lleguen antes que otros, y eso hace que con una buena marca, podamos ser mejores". Al respecto, ha pedido que en vez de invertir en lo que no es necesario, se invierta en cosas como el Corredor Mediterráneo.

Llama a "mojarse"

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha señalado que su partido ha llegado para mejorar el país, "y eso implica mojarse y apoyar la investidura incluso si no es de tu partido, pero no hemos pedido sillones ni carguitos".

Al respecto, ha indicado que "Podemos asaltó el poder, pero es como el que intenta saltar y se cae al otro lado de la valla. No queremos asaltar el poder, sino que queremos el poder para cambiar las cosas, y eso llegará en 2019", ha subrayado Rivera.

Rivera ha afirmado que Ciudadanos ha ganado en Cataluña porque "no tenemos complejo y no pedimos perdón por ser españoles". "El nacionalismo lleva muchos años de ventaja, se les ha dejado hacer lo que les ha dado la gana en Cataluña y en el País Vasco con el 'cuponazo'", ha apuntado el líder de Ciudadanos, quien ha recordado que aquí se habla de infrafinanciación, pero se ha preguntado si han visto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, decir algo del 'cuponazo' vasco. "Han votado a favor del 'cuponazo'", ha sentenciado.

Ha manifestado que PP y PSOE deben "callar" porque si no, hacen el "ridículo", porque "no pueden estar por un lado llorando por las esquinas porque no tienen financiación y por otro entregando a una comunidad más dinero cuando es una de las más ricas de España", y ha recordado que Ciudadanos es el único partido en democracia que ha votado en contra del cálculo del cupo vasco.

"Prefiero no gobernar España a gobernar con los nacionalistas, porque no quiero destrozar mi país", ha destacado el presidente de Ciudadanos. Rivera también ha criticado el "triunfalismo" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "de que todo va bien", y sin embargo la hucha de las pensiones está "vacía".

"Envidia" a los valencianos

El líder de la formación naranja también ha dicho que ve a los valencianos "con envidia" porque "la inmensa mayoría, quitando los de Compromís seguramente, se sienten orgullosos de ser valencianos y españoles, y eso, sin tener que escoger entre hablar en valenciano o castellano, es lo que quiero para España".

"Como catalán y español, los valencianos habéis sido ejemplo de como se puede querer a tu tierra y a tu país, y ese es lo que representa Ciudadanos", ha apuntado el líder de Ciudadanos, quien ha pedido que "nadie os haga renunciar a lo que sois, y nadie os imponga una lengua ni os la prohíba, y ese es el proyecto de país que quiero y que os pido me ayudéis a ganar en la Comunitat Valenciana".