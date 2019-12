La enmienda que permitirá mantener policías locales interinos allana que sigan medio millar de agentes en situación precaria

La enmienda que desde el gobierno del Botànic se pretende impulsar para que los ayuntamientos puedan continuar contratando agentes de policía local de forma interina, posibilitará que permanezcan en esta situación "precaria" 467 agentes, además de los que se puedan ampliar a más todavía, según ha alertado CCOO.

Así Julio Conesa, coordinador general de la sección de Administración Local de CCOO, ha apuntado que actualmente existen un total de 1.207 interinos según datos oficiales, y que esta cifra supone un 20% del total del cuerpo, el nivel más alto de toda España. Conesa señala como responsable la ley aprobada hace 20 años en tiempos del gobierno del PP de Eduardo Zaplana, "que ha provocado que las plazas fijas hayan bajado en un 20% y la temporalidad haya aumentado en un 18%".

Con la reforma de los cuerpos policiales que impulsaba el Botànic con la que se pretendía acabar con el abuso de esta ley -la cual permitía la contratación de interinos para tareas administrativas y no de vigilancia, por lo que no podían ir armados-, afirma que los ayuntamientos han preparado hasta 740 plazas para sacarlas a concurso público. No obstante advierte que la enmienda que se pide ahora para mantener esa figura permitirá que los consistorios puedan mantener a los interinos y así se frenará un proceso de consolidación que ya se había iniciado.

"Privilegio" para tener "guardia pretoriana"

Julio Conesa ha señalado como responsable de esta situación a "un lobby conservador y reaccionario" de alcaldes y políticos "tanto de izquierdas como de derechas". El coordinador de CCOO asegura así que lo que se quiere es "utilizar un privilegio del alcalde, porque manteniendo en precario a los agentes consiguen cosas que un funcionario de carrera no permitiría"; así resume en que "quieren su guardia pretoriana hecha a su medida" para que hagan lo que quiera el alcalde de turno.

Por el contrario lamenta que "con esta posibilidad el ayuntamiento paga menos seguridad social y precariza al agente que después tendrá una jubilación peor".

Sobre la queja de los municipios más pequeños que se agarran a la enmienda como un salvavidas ante sus escasos recursos económicos, Conesa señala que la ley actual ya permite poder mancomunar servicios que es la mejor forma para facilitar la atención.

Finalmente desde CCOO se ha querido dar "todo el apoyo a Unides Podem por ser la única formación del Botànic coherente con lo que se impulsó en la pasada legislatura" mientras que reprocha a PSPV y Compromís que "han cedido al lobby municipal y se han plegado a sus exigencias".