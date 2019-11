Un juez imputa al alcalde de Xàbia por las obras de un restaurante en primera línea de costa

Un lío tremendo que acaba con una sola conclusión: el II Muntanyar de Xàbia pierde el último tramo virgen que le quedaba. Allí, se podrá seguir construyendo un restaurante. Su licencia ha sido validada en el pleno de este miércoles, en el que también se ha cancelado el expediente de infracción urbanística abierto al establecimiento. Así lo ha aprobado en solitario el gobierno local, del PSPV. La oposición –PP, Compromís, Ciutadans per Xàbia y Ciudadanos– ha optado por la abstención tras asegurar que "se ha producido un espectáculo triste y bochornoso".

El ejecutivo del alcalde, el socialista José Chulvi, sale escaldado. Había intentado anular la licencia que concedió en su día al establecimiento hostelero. Pero no ha sido capaz y además eso le ha valido problemas con la justicia. De hecho, un juez ha citado como investigados (antes imputados) a Chulvi, a su edil de Urbanismo, la también socialista Isabel Bolufer, y a tres técnicos municipales por un presunto delito de prevaricación después de una querella que había interpuesto el propio promotor del restaurante.

Ahora bien, como este empresario podrá ahora seguir con las obras, cabe esperar que retire la denuncia. La citación de cualquier modo se ha fijado para febrero. También deberá acudir al juzgado como testigo el arquitecto municipal.

Pero no sólo eso. Hay un segundo frente judicial abierto. Los vecinos, que se oponen la proyecto, también han presentado su propia querella, que de igual modo ha sido admitida a trámite. Son los que resultan por ahora perdedores en este nuevo pulso urbanístico de Xàbia. O sea, que en los tribunales, el tema va aún para largo.

“Hemos tenido mala sombra”

Por su parte, en el pleno, el ejecutivo local, tanto en boca de Chulvi como de Bolufer, ha admitido errores en todo este proceso. Toda una auténtica cadena de fallos. La concejala de Urbanismo ha llegado a decir que el asunto “ha tenido mala sombra”. Para empezar, la licencia se otorgó cuando había una suspensión de permisos en el II Muntanyar y el ayuntamiento no debió darla. Pero la deficiencia más importante ha sido que la declaración de lesividad que se emprendió después, y que era clave para evitar la edificación del restaurante, no fue presentada a tiempo en el juzgado.

La pregunta es porqué se incumplió ese plazo. Según consta en el expediente, que en parte fue leído por Juan Ortolà (CpJ), se debió a la sobrecarga de trabajo que arrastra el departamento de Urbanismo, que tiene que atender muchos más expedientes. Pero después, Bolufer intervino y defendió el área que gestiona: aseguró que Urbanismo había hecho bien su trabajo y que la culpa fue del área de Secretaría, que se encarga de tramitar envíos al juzgado.

“No metemos papeles en un sobre”

El alcalde también deslizó que no había sido culpa de los concejales del gobierno local. “Cuando nosotros aprobamos algo en un pleno, no nos encargamos de meter los papeles en un sobre y llevarlos al sitio que corresponde”, dijo. Pero aún así Chulvi señaló que “asumimos nuestras responsabilidades políticas”. También agregó que su gabinete ha seguido en todo momento “los informes técnicos y jurídicos”. “Yo estoy muy tranquilo, no en balde me han denunciado las dos partes”, matizó.

Cuando el portavoz de Cs, Enrique Escrivá, le pidió a Chulvi que concretara a qué se refería con lo de asumir responsabilidades, el primer edil le espetó: “¿Qué es lo que quieres? ¿Que nos vayamos y que tú te ganes así lo que no ganaste en las urnas?”. El alcalde dio a entender de esta manera que no habrá movimientos políticos por este controvertido asunto.