La justicia obliga a Ciudadanos a readmitir como afiliado a un concejal expulsado por no cumplir la disciplina de voto

La Audiencia Provincial de València ha sentenciado a Ciudadanos a readmitir como afiliado al concejal de Bétera, Pedro Gallén, edil expulsado en 2015 por permitir la investidura de una alcaldesa de Compromís.

El pasado 27 de diciembre, y tras más de tres años en los juzgados, la justicia ha dado la razón a Pedro Gallén que denunció "graves irregularidades en su expulsión, contrarias al derecho de defensa, estatutos del partido y a los principios democráticos que por exigencia legal deberían tener las formaciones políticas".

Los hechos se remontan a la sesión de investidura del 11 de julio de 2015 cuando fue elegida como alcaldesa la candidata de Compromís, Cristina Alemany, con los votos de su propia formación, de los socialistas y de otras dos formaciones independientes, votos que les daban la mayoría absoluta. El PP votó a su candidato, mientras cada uno de los concejales de Ciudadanos votó de una manera, mientras Gallén se votó a asi mismo, su compañera Eva Gallén votó en blanco.

Días después de la votación, y a través del secretario municipal del ayuntamiento, Pablo Gallén se enteró de que había sido expulsado de la formación por no cumplir con la disciplina de voto indicada por el partido. Tras ello pasó a formar parte del grupo de concejales no adscritos, pero no renunció a su derecho a volver a la afiliación de Ciudadanos, pleiteando en los tribunales y consiguiendo que le den la razón más de tres años después.

Según un comunicado del propio Pedro Gallén la Sentencia de la Audiencia Provincial, "no tiene precedentes, declara nulo el acuerdo de expulsión y condena a la reincorporación como afiliado, con todos los derechos". No obstante la sentencia no es firme, y contra ella podrán se puede interponer recurso, en un plazo de veinte días.

Gallén ha manifestado respecto al varapalo al partido de Albert Ribera que "C's, actuó de manera irregular, que quien se saltó los Estatutos de la formación, sin garantizar los derechos y garantías de los afiliados, fueron ellos, los que pretenden ser adalid de buenas prácticas y garantistas de los derechos de los ciudadanos". Por lo que respecta a las sensaciones personales afirma que "esta sentencia, no es una victoria personal, es el restablecimiento del honor y la dignidad de muchos compañeros que por motivos varios fuimos expulsados, marginados o directamente les dieron de baja, simplemente por no comulgar con los designios del responsable de turno, utilizando un símil, lo mismo que pasó en la época de la Inquisición, o con la caza de brujas. Es un triunfo de la verdad, ante las mentiras que se vierten gratuitamente para desprestigiar a quienes entramos en este partido con ganas de trabajar para cambiar la forma de hacer política".

El edil ha deseado "que a la mayor brevedad, se aplique la sentencia, y espero que desde C's, no intenten alargar aun más este proceso legal, o tomen nuevas medidas dantescas contra la voluntad de los vecinos de Bétera, a los que representamos". Por otro lado también ha adelantado que "lo que tengo muy claro, es que para las próximas elecciones, no me presentaré por esta formación, sería esperpéntico que representara a un partido que no cumple con los derechos básicos de sus afiliados", añadiendo además que "si decido presentarme, lo haré con un partido honesto, coherente y democrático, es lo mínimo que nos merecemos los vecinos de Bétera, si de verdad queremos mejorar nuestro municipio.”